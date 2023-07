Preko 4,5 tone komunalnog otpada (4.627) sakupili su radnici podgoričke “Čistoće” za 25 dana jula. To je, kako su rekli, za 300 tona više u odnosu na isti period prošle godine.

Iz “Čistoće” su kazali da kritičnih lokacija ima gotovo u svim naseljima glavnog grada i da se se uglavnom radi o nepravilnom odlaganju otpada ili divljim deponijama.

“Kada je ta količina iznosila 4.327 tona”, rekli su iz tog preduzeća, na čijem čelu je Denis Hot.

“Kao lokacije, koje su najzahtjevnije upravo u smislu brzog ponovnog devastiranja, a koje su u posljednje vrijeme najčešće i komentarisane od strane građana, izdvajaju se ulice Španskih boraca i Marka Mašanovića na Koniku, Ulica kozaračka i Cvjetna na Starom aerodromu, dio Zagoriča - pored groblja, kao i Ulica Ludvika Kube, Ulica Boška Buhe i Mareški put u Tološima”, rekli su iz tog preduzeća.

Kad je u pitanju centar glavnog grada, sporne su kontejnerska lokacija na uglu Ulice slobode i Miljana Vukova, gdje je zbog parkiranih vozila često otežano pražnjenje, ali i ugao Njegoševe i Bokeške ulice gdje, kako kažu iz “Čistoće”, veliki broj ugostiteljskih objekata odlaže ambalažni otpad, a “nedostatak prostora ne dozvoljava postavljanje dodatnog broja kontejnera”.

Kad je u pitanju Zabjelo, radnici “Čistoće” češće moraju obilaziti ugao ulica Ksenije Cicvarić i Đure Jakšića, ali i Ulicu 27. marta.

Kako pišu Vijesti, u Donjoj Gorici kritične su Vojvođanska, Uliva Dušana Duće Mugoše, a u Gornjoj Ulica Miloja Pavlovića, nikšićka magistrala.

Iz “Čistoće” tvrde da se “otpad odvozi redovno”.

“Ali je činjenica da se produkuje u većim količinama, što na pojedinim lokacijama rezultira slikama kojima smo i mi svjedočili prethodnih dana”, pojasnili su.Iz “Čistoće” kažu i da se pražnjenje kontejnera i odvoz otpada u glavnom gradu “vrši prema utvrđenoj dinamici”.

“Kontejneri raspoređeni na prostoru grada, prazne se od jednog do pet puta u toku dana, a dinamika pražnjenja zavisi od pozicije same kontejnerske lokacije. Tu prvenstveno mislimo na količine otpada koje se produkuju, pa je češće pražnjenje neophodno, npr., na lokacijama gdje se kontejneri nalaze u gusto naseljenim stambenim blokovima, u blizini trgovačkih ili ugostiteljskih objekata i sl. Sve ovo navodimo, kako bi konkretnim brojkama odgovorili na prigovore građana”, kažu iz tog komunalnog preduzeća.

“Ono što, takođe, moramo istaći je da slikama koje su plasirane na društvenim mrežama, dobrim dijelom doprinosi i nesavjestan odnos pojedinih građana, ako se ima u vidu da se skoro svakog dana oko praznih kontejnera, na tek očišćene lokacije, odlažu velike količine svih vrsta otpada”, poručuju iz “Čistoće”.Iz tog preduzeća još upozoravaju na to da imaju nedostatak zaposlenih na terenu, ali i mehanizacije, prenosi portal Vijesti.

“Više puta smo istakli, da se svi navedeni poslovi obavljaju uz angažovanje raspoložive ispravne mehanizacije, kao i brojem zaposlenih koji je trenutno manji od realne terenske potrebe. Javnost je u prethodnom periodu upoznata sa činjenicom da je nova uprava, prilikom stupanja na dužnost, zatekla jako loše stanje voznog parka, od 27 vozila autosmećar za pražnjenje kontejnera zapremine 1,1 kubika, samo je 10 u ispravnom stanju pa, uz cjelodnevno angažovanje ekipa na terenu, radimo i na osposobljavanju, odnosno opravci mehanizacije i vraćanju u proces rada”, kažu iz “Čistoće”.

Navode još i da je nova uprava zatekla “značajan broj zaposlenih na bolovanju, pa se angažovanjem novih zaposlenih pokušava prevazići i ovaj problem”.

“Imajući u vidu da je do sada i jedan broj vozila popravljen, očekujemo da vrlo brzo stabilizujemo proces rada”, obećavaj iz podgoričke “Čistoće”.

Besplatno odlaganje biljnog i građevinskog otpada

Iz “Čistoće” su kazali da iako skoro svakog dana, putem medija ili društvenih mreža podsjećaju na mjesta obezbijeđena za pravilno odlaganje otpada i upućuju molbe građanima da ih koriste namjenski, “pojedinci i dalje ne žele da daju svoj doprinos”.

“Pa svojim neodgovornim ponašanjem stvaraju slike koje su predmet komentara koji se stavljaju na teret našem privrednom društvu”, rekli su “Vijestima”.

Podsjećaju i da je građanima Podgorice omogućeno besplatno odlaganje biljnog ili kabastog i građevinskog otpada, pišu Vijesti.

“Veliki kontejneri namijenjeni za odlaganje biljnog i kabastog otpada nalaze se na reciklažnim dvorištima, gdje se ove vrste otpada mogu odlagati besplatno radnim danima od 7.00 do 21.00 sat. Od petka u 17.00 do nedjelje u 17.00 sati, kontejneri se postavljaju na deset utvrđenih lokacija u naseljima Beri, Donja Gorica, Zelenika, Tološi, Zabjelo, Stari aerodrom, Zagorič i Konik. Besplatno odlaganje građevinskog šuta i zemljanih iskopa omogućeno je na odlagalištu Mojanski krst, svakog dana od 8.00 do 20.00 sati”, navode iz tog preduzeća.