Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Saobraćaj se za ovu vrstu vozila zabranjuje svakog dana u vremenskom periodu od 17:00 do 22:00 časova na djelovima magistralnih puteva:

M-1, (GP Debeli Brijeg – Herceg Novi – Kotor – Tivat (Krtolska raskrsnica) – Budva– Bar – Ulcinj – GP Sukobin);

M-2, (Podgorica – Sotonići – Petrovac);

M-10, (Podgorica – Cetinje – Budva).

Saobraćaj za navedenu kategoriju vozila zabranjuje svakog dana u vremenskom periodu od 07:00 do 22:00 časova na djelovima magistralnih puteva:

R-1, Kotor – Trojica (raskrsnica sa M-1), opština Kotor, do mjesta Krstac (raskrsnica

sa R25), opština Cetinje;

R-29, dionica Bar 2. – (tunel „Ćafe”, raskrsnica sa M-1) opština Bar, do mjesta

Kamenički most – Krute (raskrsnica sa M-1) opština Ulcinj.

Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M 2 i M 3 (laki i teški autobusi i tzv. kombi vozila) svakim danom u vremenu od 00:00 do 24:00 časa na dionicama regionalnih puteva:

R-1, od mjesta Krstac (raskrsnica sa R25), opština Cetinje do mjesta Trojica - Kotor (raskrsnica sa M-1), opština Kotor, iz smjera Njeguša u smjeru Kotora,

R-29, dionica Bar 2. – (tunel “Ćafe”, raskrsnica sa M-1) opština Bar, do mjesta

Kamenički most – Krute (raskrsnica sa M-1) opština Ulcinj, u oba smjera, osim autobusa koji obavljaju javni gradski prevoz putnika, R-25.1, dionica Međuvršje – Lovćen, od parkinga do Mauzoleja, u oba smjera.

Zabrana se ne odnosi se na vozila sa prvenstvom prolaza, vozila za održavanje puteva i PTT instalacija, vozila za pomoć na putu, specijalna vozila za prevoz životinja, betona, asfaltne mase i hladnjače koje prevoze lako kvarljivu robu, kao ni na vozila za prevoz opasnih materija na dijelu magistralnog puta M-1, od GP Debeli

Brijeg preko Herceg Novog i Kamenara do kružnog toka u mjestu Lipci.

Pored striktnog poštovanja Naredbe, policijski službenici će preduzeti mjere kako bi se spriječilo formiranje kolona teretnih motornih vozila po završetku trajanja zabrane, što je bio čest slučaj prethodnih godina, na način što će dozvoliti uključivanje u saobraćaj teretnih vozila, tako da između svaka dva uključivanja prođe vremenski period od najmanje par minuta, a vozači teretnih motornih vozila će se upozoravati da su dužni držati propisano odstojanje između vozila, saopštavaju iz Uprave policije.