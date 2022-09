Roditelji učenika prvog razreda SMŠ 'Mladost' u Tivtu , smjer Elektrotehničar za razvoj veb i mobilnih aplikacija, saopštili su da njihova djeca od juče nisu u školskim klupama.

Prema njihovim riječima, nastava za ovo odeljenje i još dva odjeljenja smjera – kuvar organizovana je u popodnevnoj smjeni kada nema organizovanog školskog prevoza, prenosi CDM.



Kako su naveli, od 32 upisana učenika tog odeljenja, 24 učenika su putnici iz Budve, Radanovića, Lastve, Herceg Novog, Igala, Bjele, Prčanja, Risna.





Roditelji su zahtijevali sastanak sa direktoricom škole i tom prilikom su obavješteni da škola nema prostornih kapaciteta a ni dovoljan broj računara da bi se nastava adekvatno organizovala.

Kako su naveli raspored je korigovan pa djeca mogu krenuti jedan dan u 9h drugi dan u 11 h treći dan u 12h što je, kako navode, “neprihvatljivo” jer ne postoji prevoznik koji može voziti po tom rasporedu.

Saopštenje roditelja učenika prvog razreda SMŠ „ Mladost“ u Tivtu prenosimo integralno:

Roditelji učenika prvog razreda SMŠ „ Mladost“ u Tivtu , smjer Elektrotehničar za razvoj veb i mobilnih aplikacija, pisanim putem saopštavaju da njihova djeca od juče nisu u školskim klupama. Nastava za ovo odeljenje i još dva odeljenja smjera Kuvar orgainzovana je u popodnevnoj smjeni kada nema organizovanog školskog prevoza. Od 32 upisana učenika ovog odeljenja 24 učenika su putnici iz Budve, Radanovića, Lastve, Herceg Novog , Igala, Bjele, Prčanja, Risna. Uprava ove škole donijela je odluku da samo ova tri odjeljenja budu cijele godine u popodnevnoj smjeni i na taj način onemogućila učenicima da školskim prevozom stignu na nastavu. Roditelji za ovaj raspored saznaju 1.09. 2022. putem obaveštenja na sajtu škole. Prilikom prijave a kasnije i upisa na ovaj smer niko od roditelja nije dobio bilo kakvu informaciju o tome da škola nema kapaciteta za rad u prvoj smjeni već suprotno da ima organizovan prevoz djački i da škola radi u jednoj smjeni. Od petka 2.09. 2022. , prevareni i obmanuti roditelji su u komunikaciji sa direktoricom škole kao i sa nadležnima iz Ministarstva prosvete objašnjavajući da niko od nas ne bi donio odluku da upiše dijete u ovu školu da smo imali adekvatne informacije.

Dana 5.09. 2022. , roditelji zahtevaju sastanak sa direktoricom škole i tom prilikom smo obavješteni da škola nema prostornih kapaciteta a ni dovoljan broj računara da bi se nastava adekvatno organizovala. Dobijamo i obavještenje da je raspored korigovan pa djeca mogu krenuti jedan dan u 9h drugi dan u 11 h treći dan u 12h što je neprihvatljivo jer ne postoji prevoznik koji može voziti po tom rasporedu. Podvlačimo da prvog dana školske godine , kada naša djeca već treba da sjede u školskim klupama, mi saznajemo da škola od marta mjeseca zna za ovaj problem i da je po riječima direktorice u ovaj problem upućeno i Ministarstvo prosvjete kao i opština Tivat. Izjava direktorice da postoje tri prostorije u staroj zgradi Opštine koje bi riješile ovaj problem, ulivala je nadu da će se naći izlaz i svi smo se složili da smo spremni da pomognemo u adaptiranju prostora kako bi nastava otpočela što prije.

Ovim putem demantujemo izjavu direktorice da smo mi tražili prijem i u Opštini jer nam je, kako je navela, iz Ministarstva prosvjete rečeno da je Opština dužna da nam obezbjedi prostor. Te tri ucionice kako je potvrdila na sastanku direktorica je još u junu tražila a Ministarstvo je nama u komunikaciji potvrdili da ce maksimalno izaci u susret po pitanju finansijske pomoci ukoliko to bude rješenje a nikada nismo dobili input da je Opština bilo šta u obavezi I dužna da uradi. Pri tom smo svi mislili da Uprava škole ima razrađen plan u slučaju dobijanja prostorija van školskog objekta. Međutim, na sastanku na kom nas je najljubaznije primio potpredsejdnik Opštine Goran Božović, u komunikaciji saznajemo da niti Opština raspolaže tim prostorijama, niti direktorica ima plan organizacije rada u van školskim objektima. Na pitanje ko ce biti odgovoran za učenike sve I da nađemo prostor rečeni je da ona nema dovoljno kadra, da bi poslala nekog ko bi bio odgovoran za tu djecu kao I to da bi ih obilazili povremeno.

Zatečeni tom izjavom roditelji su izneli više predloga kako problem riješiti u kapacitetima škole ali od strane direktorice nismo naišli na razumevanje i podršku. Kategorično odbijajući svako ponuđeno rješenje, od toga da se uz pomoć Ministarstva prosvjete pronadje u okviru škole adekvatan prostor za učionicu a da se računari obezbede putem donacija Ministarstva, roditelja, opštine ( svi su voljni da pomognu ). Ukoliko je to opcija koja je nemoguća , predlog roditelja je bio da se u školi organizuju dve pune smjene , jutarnja i popodnevna, time bi se broj putnika rasporedio na obje smjene a prevoznik imao interesa da organizuje i jutrarnji i popodnevni prevoz. Smjene bi se menjale kako odluči Uprava škole ( mjesečno, tromjesečno…) Predočili smo sa više aspekata koliko je promjena smjena važna počev od činjenice da djeca u drugoj smjeni gube veći dio dana kako za učenje tako i za druge aktivnosti. To je razlog zašto nismo ni insistirali na predlog potpredsjednika da se umjesto naših odjeljenja stave trajno u drugoj smjeni odjeljenja u kojima nema putnika. Mišljenja smo da sva djeca trebaju imati iste uslove bez obzira da li su putnici ili ne , djaci odličnog ili bilo kog drugog uspjeha, naši drzavljani ili ne. Jednostavno to su djeca koja zaslužuju isti tretman i svi su jednako vazni. Šokirani daljim izjavama direktorice …od toga da to ne dolazi u obzir ..da će tivćani izaći na ulice-kako je kazala, te da njoj ne pada na pamet da maturante stavi u drugu smjenu zbog droge, našli smo se u jako težak položaj a to je odluka da našu djecu ne šaljemo u školu dok prvo ne budemo sigurni da su bezbjedni, jer su ove izjave ulile crv sumnje da ne postoji adekvatna kontrola u popodnevnoj smjeni. Njene izjave izrevoltirale su sve roditelje kao i kategoričan pristup u kom se nazirala i diskriminacija prema djeci koja nisu iz Tivta. U nadi da roditelji iz Tivta nisu istog mišljenja i da bi razumjeli problem putnika koji treba da krenu iz svojih domova u 11h da bi stigli na nastavu i vrate se u 21h, bez ručka, slobodnog vremena i adekvatnog vremena za učenje, više smo nego sigurni da ne bi izašli na ulice i ne bi se osjećali ugroženim. Nadamo se da bi razumjeli organizaciju škole i etičku obavezu da se prema svima odnosi isto i uz PEDGOŠKI pristup. Nadu za takav stav i racionalni i roditeljski pristup i razumjevanje ulili su dodatno roditelji 7 učenika ovog odjeljenja koji su iz Tivta i koji nisu svoju djecu poslali na nastavu u znak solidarisanja i razumjevanja problema. Ovim putem se zahvaljujemo i radujemo što će naša djeca, nadamo se, učiti 4 godine zajedno. Svako a posebno ko je roditelj, kada se stavi u naš položaj, razumjeće našu odluku i dozu zabrinutosti za budućnost i školovanje naše djece.

Ni jedan od predloga roditelja nije ni razmatran, direktorica je stava da naša deca od 14 godina treba da se snalaze i da se nakon završetka popodnevne smene u 19:30 lokalnim prevozom vraćaju po sat i po ili dva svojim kućama. Roditeljima je ovakav stav škole neprihvatljiv. Insistiramo da se u rešavanje ovog problema uključi i resorno Ministarstvo. Stekli smo utisak u ovih nekoliko dana da ovoj školi nisu svi učenici jednako važni i vidno nisu svi isto tretirani.

Poražavajuća je činjenica da 24 učenika putnika, od kojih su 12 lučonoša a 12 odličnih djaka, učili su naporno godinama da bi imali ove uspjehe i upisali ono što žele, danas gube nastavu, sjutra takodje i sa dozom gorčine počinju svoje srednješkolsko obrazovanje, osjećajući se da negdje nisu, najblaže rečeno, dobrodošli.

Nadamo se da će škola u najskorije vrijeme riješiti problem na najbezbolniji način, uzeti u obzir interese svih učenika te škole, i da ćemo ovaj dogadjaj svi brzo zaboraviti, a pogotovu naša djeca i će im se vratiti osjećaj zadovoljstva što su uspjeli da upišu ovu školu, prenosi CDM.