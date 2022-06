"Mislim da je život nešto najviše što čovjek može da da za bilo koga. Dosta naših kolega je dalo život za ovu državu. Ovaj Sindikat nikad nije našao za shodno da povuče pravi potez", kazao je na protestu policajaca Igor Rmandić, član Glavnog odbora Sindikata UP.

"Nama nema napretka dok je ovaj čovjek (Mladen Šuškavčević) tu, opterećen svim aferama koje ga prate. Mislite da može da bude kredibilan pregovarač sa bilo kim? On kad dođe na sastanak može samo da ćuti, zato što ne smije da progovori. Na zadnjem sastanku kod ministra (Filipa Adžića) bilo nas je osam - on je samom ćutao, nije našao za shodno da progovori jednu riječ", rekao je na protestu on, prenose Vijesti.