Policijski službenici su posljednjim smanjenjem plata dotjerani do zida, navodi se u saopštenju koje potpisju članovi Glavnog odbora Sindikata Uprave policije, prenose Vijesti.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

"Mi nazad nemamo gdje jer su iza nas naša djeca i naše porodice čija egzistencija je ugrožena do te mjere da jedva preživljavamo. Svaki treći, a možda i svaki drugi policajac je prinuđen da u slobodno vrijeme radi teške građevinske poslove kako bi svojoj porodici obezbijedio makar donekle pristojan život.

Dug je spisak ljudi i okolnosti koje su uticale da dođemo do položaja u kome se danas nalazimo ali kao najvećeg krivca smatramo predsjednika Sindikata Uprave policije Mladena Šuškavčevića. Umjesto da sa pozicije koju pokriva već 10-ak godina učini sve da pomogne policijskim službenicima on je učinio sve da nam odmogne. Netransparentno trošenja sindikalnog novca, sumnjiva stambena gradnja, stvaranje loših međuljudskih odnosa u sindikatu samo su neke od zamjerki na njegov rad. Nesposobnost da obezbijedi potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora je kulminirala i poslednjim smanjenjem naših zarada. Svemu tome treba dodati i prozivke vezane za validnost njegove diplome i način na koji je dobio visoko zvanje u policiji a na koje on nikad nije dao valjan i relevantan odgovor i skinuo sa sebe sumnju", ističe se u saopštenju.

Navodi se da "svojim ponašanjem, (ne)radom i (ne)zalaganjem predsjednik Šuškavčević je u velikoj mjeri naštetio kako policijskim službenicima tako i Sindikatu Uprave policije i Ministrastvu unutrašnjih poslova koji su u javnosti predstavljeni u vrlo lošem svijetlu".

"Imajući u vidu sve navedeno policijski službenici smatraju da Mladen Šuškavčević nema kredibilitet, sposobnost i snagu da predvodi jedan od najbrojnijih sindikata u državi i da se bori za naša prava. Njegov legitimitet na funkciji predsjednika je takođe upitan jer ga članstvo ne podržava već opstaje zahvaljujući malom broju ljudi koji sjede u Glavnom odboru a koji, vodeći se ličnim interesima, ne slušaju mišljenje svojih članova. Prethodnih nekoliko sedmica policijski službenici su potpisivali zahtjev da predsjednik sindikata Šuškavčević podnese ostavku jer to vide kao najbolje i jedino moguće rešenje u ovom trenutku ali i kao prvi korak da se odblokiraju pregovori sa poslodavcem i krene u stvaranje povoljnijeg kako radnog tako i socijalno ekonomskog ambijenta za policajce. Zahtjev je do sada svojim potpisom podržalo više od 1500 policijskih službenika a potpisivanje se i dalje nastavlja. U znak protesta protiv dosadašnjeg načina vođenja i funkcionisanja sindikata policijski službenici će se sjutra, 07.06.2022 god. u 10,00 časova okupiti ispred prostorija sindikata u Zagoriču kako bi gospodinu Šuškavčeviću i na taj način poručili da treba da ode sa funkcije jer 4.500 policajaca ne mogu i ne smiju biti talac jednog čovjeka i njegove samovolje", piše u saopštenju.

U saopštenju se dodaje i da pozivaju "tužilaštvo i druge državne organe da što hitnije počnu kontrolu rada Sindikata Uprave policije i ispitaju brojne navode o zloupotrebama. Sigurni smo da ih čeka ne mali posao".

"Takođe, očekujemo da tužilaštvo preduzme aktivnosti u vezi do sada podnesenih prijava i vjerujemo da ti predmeti neće biti sklonjeni na dno neke fioke gdje će skupljati prašinu. Uvažavajući i cijeneći spremnost ministra Adžića da nam pomogne u rešavanju nagomilanih problema koji se tiču standarda policijskih službenika nudimo našu nesebičnu saradnju i kooperativnost. Smatramo da samo zajedničkim naporima možemo poboljšati položaj policijskih službenika i vratiti ugled ovoj časnoj ali izuzetno opasnoj i odgovornoj profesiji. Partnerskim odnosom sindikata i poslodavca , kontinuiranim radom i zajedničkim naporima možemo postići mnogo. Ruka saradnje sa naše strane je iskreno pružena", zaključuje se u saopštenju.