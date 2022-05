Državna izborna komisija (DIK) donijela je danas uputstvo u vezi lokalnih izbora koji su zakazani za 23. oktobar, u kom se navodi da se izborne liste u Budvi, Tivtu, Plužinama i Žabljaku mogu predati isključivo 27. septembra.

"Izborne radnje za opštine Bijelo Polje i Šavnik u skladu sa Odlukom o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za odbornike broj 01-414/4 od 10.05.2022. godine nastavljaju se 20.09.2022. godine. Podnosioci izbornih lista imaju pravo na podnošenje izbornih lista najkasnije do 27.09.2022. godine do 24h. Izborne radnje za Glavni grad Podgorica i opštine Bar, Danilovgrad i Kolašin u skladu sa Odlukom o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za odbornike broj 01- 437/4 od 10.05.2022. godine nastavljaju se 14.09.2022. godine. Podnosioci izbornih lista imaju pravo na podnošenje izbornih lista najkasnije do 27.09.2022. godine do 24h. Izborne radnje za Opštinu Pljevlja u skladu sa Odlukom o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za odbornike broj 01-468/4 od 10.05.2022. godine nastavljaju se 14.09.2022. godine. Podnosioci izbornih lista imaju pravo na podnošenje izbornih lista najkasnije do 27.09.2022. godine do 24h", piše u uputstvu DIK-a.