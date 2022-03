Gotovo mjesec od kako je dobio mandat, lider GP URA Dritan Abazović nije predložio program i sastav nove vlade. Ekonomska i politicka kriza za to vrijeme kulminiraju, a građanima postaje sve jasnije da su taoci partijskih interesa, pišu Vijesti.

Izvor: Vlada Crne Gore/Printscreen

Sastanci, pregovori, uslovljavanja sa svih strana pokazuju da partije više brinu o sopstvenim interesima nego o interesima građana, koji i dalje, boreći se za egzistenciju, čekaju da im oni koje plaćaju budu na usluzi.

Čekale su se konsultacije s partijama, a onda iz nedjelje u nedjelju odluka GO SNP-a, pa lokalni izbori u Beranama i Ulcinju. No i tri dana nakon njih samo nezvanične informacije. Navodno je zakočilo zbog eventualnog ulaska SDP-a u vladu, što u SNP-u kategorično odbijaju, iako naši izvori u pregovorima, tvrde da to traže i zapadni partneri.

Direktorica MANS-a Vanja Ćalović-Marković napominje da i dalje nema programa buduće vlade, niti vizije reformi u državi.

"Meni se ovi pregovori sada čine samo kao dogovor oko toga ko će dobiti koliki dio kolača, a ne čija ideja će da dobije podršku. I u drugim državama se vode politički pregovori, evo sjetimo se u Njemačkoj su se vodili pregovori, ali su se oni vodili oko principa, programa, ideje za koje se partije zalažu...", kazala je Ćalović-Marković za Vijesti.

Ona poručuje da "smo klasični taoci političkih partija i njihovih interesa, a svi njihovi interesi se vrte oko toga da dobiju više glasova na izborima, i više mjesta u parlamentu, a ne da ova zemlja dobije reforme, da ovi građani dožive pravdu, da vide da se nešto kreće naprijed, a ne da se svakoga dana stalno oko nečega spore, da bi se sjutra ponovo dogovorili..."

Partijskih dogovora su se građani zasitili, što su, napominje Ćalovic-Marković, potvrdili i izbori u Beranama.

"Sve manje građana će izlaziti na izbore ako nastave tako da se ponašaju, ako nam izbori ne donose ništa novo, nešto konkretno, što će da promijeni naš život na bolje", kazala je direktorica MANS-a.

Zbog toga i dalje niko ne snosi odgovornost.

"Imamo odlazeću vladu u kojoj više niko ne smatra da je odgovoran za bilo šta, zbog toga što je njima izglasano nepovjerenje, još nemamo novu vladu, imamo nefunkcionalan parlament, znači u ovoj zemlji se ni za šta više ne zna ko je odgovoran", zaključuje Ćalović-Marković za Vijesti.