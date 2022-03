Hercegnovska kompanija „Monte biser“, povezana sa glavnim moskovskom tužiocem, Denisom Popovom, primila je preko milion eura pozajmica od offshore kompanija registrovanih na Britanskim djevičanskim ostrvima i ostrvu Nevis u Karipskom moru, pokazuju podaci MANS-a

Izvor: Promo/mans.co.me

Kako je saopšteno iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), podaci iz ugovora o zajmovima pokazuju da je novac dobijen od offshore kompanija korišćen za izgradnju turističkom kompleksa pored Kolašina.

“Tako je krajem maja 2013. godine uzeta pozajmica od kompanije „Calvert International Incorporated“ u iznosu od pola miliona američkih dolara. Ova kompanija čiji vlasnici nisu poznati je registrovana na Nevskim ostrvima u Karibima, ali posjeduje i predstavništvo sa sjedištem u Njujorku, SAD”, navode u MANS-u.

Prema podacima iz ovog ugovora, kompanija „Monte biser“ se, kako dodaju, obavezala da ovaj zajam vrati u roku od pet mjeseci.

“Međutim, dokumentacija do koje je došao MANS pokazuju da je ovaj dug navodno namiren tek tri godine kasnije, u decembru 2016. godine. Jedini vlasnik kompanije „Monte biser“ od 2010. godine je bila Irina Popova, tadašnja supruga glavnog moskovskog tužioca, Denisa Popova. U decembru 2018. godine, kao suvlasnik 35 odsto kompanije se pojavljuje firma „Keystone ICG LTD“, registrovana na Britanskim djevičanskim ostrvima, sa, za sada, nepoznatim vlasnikom. Upravo od ove kompanije Popova je tada uzela off-shore pozajmicu, ovog puta u iznosu od 500.000 eura, sa rokom vraćanja do maja 2021. godine. Iako je rok za vraćanje ovog zajma istekao, nema dokaza da je on ikada vraćen pomenutoj offshore kompaniji, dok u Upravi za katastar i državnu imovinu i dalje postoji zabilježba ovog duga”, pojašnjavaju u saopštenju.

Iz MANS-a dalje kažu da podaci iz katastra pokazuju da je firma Popove 2010. godine na kupovinu građevinskih parcela u Kolašinu potrošila blizu 230 hiljada eura, na kojima je sagrađen kompleks od tri planinske luksuzno opremljene vile, ukupne površine od 540 m2.

Imovina kompanije “Monte biser” u Kotoru i Kolašinu

“Još 215.000 eura je uložila kompanija Irine Popov u kupovinu zemljišta u Morinju, opština Kotor na kome je izgrađena stambena zgrada sa 11 apartmana na samoj obali mora. Prema posljednim dostupnim podacima iz finansijskog izvještaja kompanije „Monte biser“ za 2020. godinu, vrijednost pomenutih nekretnina je iznosila oko 3,3 miliona eura. Iako se objekti u Kolašinu i Kotoru mogu naći na sajtovima za izdavanje smještaja, finansijski izvještaji pokazuju da ova kompanija već godinama nema nikakvih prihoda. Istovremeno, podaci pokazuju da je kompanija akumulirala dugoročne obaveze prema različitim kreditorima u iznosu od oko 3,4 miliona eura, a da je 2020. godinu završila sa gubitkom od 125 hiljada eura”, ističu iz MANS-a.

Od tužioca Popova, kako navode, MANS nije uspio da dobije komentar na porijeklo novca koji je uložen u nekretnine u Crnoj Gori.

Ko je Denis Popov?

MANS piše da je Denis Popov, glavni tužilac Moskve, imenovan na funkciju u septembru 2019. godine, ličnim ukazom Vladimira Putina, predsjednika Ruske Federacije. Prije tog imenovanja, kako navode, Popov je bio tužilac u ruskoj republici Dagestan.

“Popov je tužilac koji je zastupao optužnicu protiv Alekseja Navaljnog, ruskog opozicionog političara i oštrog kritičara Putinove politike, i koji ga je označio kao stranog špijuna, a njegovoj antikorupcijskoj organizacija „FBK“ blokirao račun i naložio konfiskovanje imovine njenih članova. Dio kampanje protiv Navaljnog je bio i krivični postupak koji je pokrenio Istražni komitet Ruske Federacije zbog pranja novca kojim je kojim je navodno finansirana njegova neprofitna organizacija.

Navaljni je tada objavio istraživanje koje je pokazalo da porodica tužioca Popova posjeduje brojne nekretnine za koje ne postoje jasni izvori finansiranja, a pored nekretnina u Crnoj Gori, Navaljni je otkrio da Irina Popova posjeduje stan u Španiji vrijedan oko 650.000 eura, te nekretnine u oblasti Atrakan, na jugu Rusije”, navode iz MANS-a.

Početkom februara prošle godine, Vladimir Ashurkov, izvršni direktor Navaljnijeve antikorupcijske organizacije preporučio je Evropskoj uniji uvođenje sankcija nad 35 ruskih pojedinaca koji se povezuju sa trovanjem i pritvaranjem Alekseja Navaljnog. Jedan od njih je, dodaju iz MANS-a, i moskovski tužilac Denis Popov.