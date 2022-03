Mjere u školama, koje se tiču nošenja zaštitnih maski, vjerovatno će biti ukinute u maju, ali će časovi, sudeći po očekivanjima epidemiloga, do kraja školske godine trajati po 30 minuta.

Gostujući u Roditeljskom kutku UŽIVO, udruženja Roditelji, direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić najavio je da je momenat kada će se u školama skinuti maske vrlo blizu. Očekuje da će se to desiti u maju.

“Zato insistiramo i molimo roditelje da se još malo izdrži. Ukoliko ne bude mutacija već u maju mjesecu, kada bude ljepše vrijeme i kada prostorije budu mogle da se luftiraju, možemo očekivati da se relaksiraju i mjere po pitanju maski“, naveo je Galić.

Komentarišući navode roditelja da se, uprkos i dalje važećim mjerama, maske skoro više i ne nose u školama, Galić je istakao da on nema takve informacije.

Zbog stava Ministarstva prosvjete da nijedno dijete ne može biti vraćeno iz škole ukoliko ne poštuje epidemijske mjere dio đaka od samog starta nije nosio maske. Galić ističe da to što djeca ne nose maske na odmoru i dok su u dvorištu, ne isključuje svsishodnost ovih mjera u zatvorenom prostoru.

“Drugačije je prenošenje virusa u zatvorenom prostoru i na otvorenom. To je očigledno razlog zašto i dalje imamo određeni procenat oboljelih, jer se mjere ne primjenjuju. Građani nijesu svjesni da nepoštovanjem mjera samo produžavamo pandemiju“, rekao je Galić, dodajući da nošenje maski nikom nije lagodno, ali bez obzira kako se građani ponašaju, ljekari će i dalje insistirati na onome za što smatraju da je značajno za zdravlje kako djece, tako i odraslih.

Prema njegovim riječima, ni maskama ni skraćenim časovima ne mogu se apsolutno zaštititi ni djeca ni ostali građani, već se govori samo o smanjenju nivoa rizika.

“Maske su sada jako bitne za djecu zbog toga što se u našoj zemlji generalno djeca ne vakcinišu, po preporukama NITAG-a jasno je precizirano do kojeg uzrasta. Nošenjem maski djeca se štite, ne samo od obolijevanja od COVID-a 19, već i od drugih respiratornih virusa. U ove dvije godine smo vidjeli da nemamo veliki broj oboljelih od drugih respiratornih virusa, čak ni nekih virusa poput ovčijih boginja koje su imale epidemijsko širenje na lokalnom nivou. To je sad zaustavljeno i upravo je to rezultat nošenja maski. Časovi traju po pola sata baš iz razloga da bi smanjili vrijeme koje djeca borave u zatvorenom prostoru. To je takođe jedan od većih rizika za obolijevanje, ali i da bi zaštitili nastavnike. Jako je teško da se drže predavanja i uspostavlja interakcija sa djecom kada se nosi maska. To su neki od elemenata zbog kojih je uspostavljen ovaj način organizovanja nastave“, objašnjava Galić.

Iako je broj zaraženih od koronavirusa bio u porastu upravo u periodu kada su djeca bila na zimskom raspustu, Galić tvrdi da to ne znači da nijesu imali uticaja na širenje epidemije.

“Djeca su prije svega u epidemijskoj krivoj pokazivale sve karakteristike, kao i druge uzrasne grupe. Kada su krenuli u školu, nakon raspusta, zabilježili smo, nakon dvije do četiri nedjelje, porast u broju obolijevanja kod osoba starije životne dobi od preko 65 godina. To znači da su djeca prenosila virus. Nijesmo uveli mjere samo da bi djeca išla u škole, već nam je prije svega uvijek cilj da zaštitimo osobe starije životne dobi koje su rizične grupe i najosjetljiviji su na virus“, rekao je Galić.

Drugi razlog zbog kojeg su oprezno pristupili načinu organizovanja nastave i primjeni mjera u školama je, kako je dodao, i to što nijesmo dovoljno upućeni kako će koronavirus djelovati na dijete koje je oboljelo. Da bi se sagledale moguće posljedice, potrebne su, kaže on, godine.

Odgovarajući na pitanje da li ima istine i u tome da odluka o skraćenim časovima sve manje ima veze sa epidemijom, već je posljedica nespremnosti školskog sistema da se u kratkom roku vrati na regularan model nastave, Galić je ponovio da zadnju riječ o obrazovanju daje Ministarstvo prosvjete.

“Mi tu možemo da damo samo preporuke. Desilo se da je Ministarstvo zdravlja preuzelo na sebe odgovornost vezano za nošenje maski, upravo iz tog razloga što smo bili u problemu sa vremenom, počinjala je školska godina, još uvijek se nije donosila zvanična odluka i u nekim pravnim okvirima koji su to dozvoljavali, donijeta je ta odluka. U ovom trenutku pretpostavljam da je jako teško dok traje polugodište izvršiti izmjenu po pitanju dužine trajanja časova. Istina je da dok se god nose maske lagodnije je da časovi traju po pola sata“, kazao je, između ostalog, Galić.

Prema njegovim riječima, Institut nije nikada zadirao u ingerencije Ministarstva prosvjete u organizacionom smislu, već su samo razmatrali zajedno situaciju.

Prenoseći stav epidemiologa, Galić ističe da pandemija još nije završena, a Crna Gora je sada u stabilnoj fazi.

“Sve ostale zemlje koje su naglo ukinule mjere a imale su veliki opseg vakcinacijom kao što su Danska ili Austrija, u međuvremenu su opet zabilježile epidemiološku situaciju u uzlaznoj putanji, sa povećanim brojem hospitalizovanih i preminulih. I rezultat je istraživanja da vakcina u ovom trenutku i sa ovim sojem ne može da zaštiti od obolijevanja. Zbog toga su i uvedene mjere poput nošenja maski u zatvorenim prostorijama, pa i u obrazovnim ustanovama“, rekao je Galić.