Kako je epidemiološka situacija sve povoljnija Vlada Crne Gore je odlučila od petka 11. marta do 25. matra dodatno ublaži epidemiološke mjere, kazao je direktor Instituta za javno zdravlje (IJZCG) Igor Galić.

Izvor: MONDO

Prema njegovim riječima ukida se obaveza posjedovanja COVID potvrda za ulazak u Crnu Goru i to uz pridržavanje osnovnih epidemioloških mjera.

“COVID potvrda više nije potrebna ni za boravak u ustanovama kulture (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije i sl.); u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i sl.), u objektima koji organizuju igre na sreću (kladionice, kazina, automat klubovi i sl.),u sportskim objektima i na otvorenom i u zatvorenom prostoru, u fitnes centrima i teretanama, u dječijim igraonicama i prisustvo i boravak na okupljanjima na zatvorenim javnim mjestima (javne priredbe, politički i privatni skupovi, proslave, žurke, svadbe, kao i druge manifestacije)”,rekao je Galić.

Novine su i to da se ovećava broj posjetilaca javnim priredbama i ostalim manifestacijama na otvorenom, sa 50 na 100; dozvoljava se primanje saučešća i obavljanje sahrane, uz prisustvo najviše do 100 osoba; dozvoljava se organizacija zabavnih, sportskih i rekreativnih aktivnosti za djecu i odrasle na otvorenim javnim mjestima (luna park, ringišpil, grupni treninzi, klizališta i sl.) uz prisustvo najviše do 100 osoba.

“Naglašavamo i to da su posjete pacijentima u bolnicama i dalje zabranjene. Izuzetak su posjete COVID pacijentima jednom nedjeljno uz negativan PCR test koji nije stariji od 72 sata. Sve ostale mjere ostaju na snazi”, kazao je Galić.

Broj novooboljelih, naglasio je on, u posljednje dvije sedmice manji za oko 61 odsto u odnosu na prethodne dvije nedjelje, takođe i broj preminulih u poslednje dvije sedmice je manji za oko 64 odsto u odnosu predhodne dvije nedelje.

“U posljednje dvije nedelje 90 odsto pacijenata koji su izgubili bitku sa ovom bolešću je bilo nevakcinisano. Institut za javno zdravlje Crne Gore će kao i do sada pratiti epidemiološku situaciju i u skladu sa dobijenim podacima predlagati nove mjere”, zaključio je Galić.

Na bolničkom liječenju 51 COVID pacijent, troje na mehaničkoj ventilaciji

“Uslijed COVID infekcije u Kliničkom centru Crne Gore zbrinjavamo 16 pacijenata. Na mehaničkoj ventilaciji u našoj bolnici su tri pacijenta. U ostalim bolnicama u Crnoj Gori nema nijednog pacijenta koji zahtijeva takvu vrstu potpore. U cijeloj Crnoj Gori, na liječenju je ukupno 51 COVID pacijent”, saopštila je direktorica Kliničkog centra Crne Gore Ljiljana Radulović.

U barskoj bolnici je zbrinuto 12 covid pacijenata, Pljevljima šest, Bijelom Polju tri, Beranama šest, Kotoru jedan, Nikšiću pet i u Specijalnoj bolnici Brezovik dva.

“I ja ću podsjetiti da, bez obzira na generalno ukidanje COVID potvrda, i dalje su zabranjene posjete svim pacijentima koji su na bolničkom liječenju. Izuzetak su posjete životno ugroženim COVID pacijentima i to jednom sedmično uz negativan PCR test koji nije stariji od 72 sata”, zakllučila je Radulović.