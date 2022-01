Epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje (IJZ) Milena Popović Samardžić izjavila je za Televiziju Vijesti da je pravi razlog njene smjene kontinuirana kritika koju upućuje na račun javne zdravstvene politike.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Ona je naglasila i da je sve kulminiralo njenim prošlonedjeljnim gostovanjem na TV Vijesti.

Popović Samardžić je tada navela da mjere koje su uvedene to nijesu, već da su polumjere, "a iskustvo nas je naučilo za ovih godinu dana da polumjere neće donijeti nikakav benefit po zdravstveni sistem".

Odluku o smjeni Popović Samardžić donio je direktor IJZ Igor Galić.

"Tog dana kad je on mene pozvao da mi saopšti da sam smijenjena sa te funkcije, na moje pitanje ko me smjenjuje, on je rekao da je dobio narebu da me smijeni, ali je odbio da kaže od koga. I kad sam ja pitala za razloge on je rekao – pa Milena, ti znaš dobro koliko puta si prekršila naše procedure, koliko puta si išla da gostuješ na televizije, bez saglasnosti direktora, i sad ovaj posljednji put kad si bila – imputirao je na moje gostovanje na TV Vijesti", saopštila je za TV Vijesti Popović Samardžić.

Kada je u pitanju situacija u Budvi, ističe da su je pozvali iz tamošnjeg Doma zdravlja i zatražili savjet za organizaciju rada, usljed velikog broja zaraženog osoblja.

Tvrdi da je epidemiološkinji u Budvi poslala mejl u kom ukazuje na najnovije preporuke sa relevantnih međunarodnih adresa - da se izolacija skraćuje sa 10 na pet dana, ukoliko nema simptoma bolesti, a što se, kako ističe, trenutno razmatra i na Institutu

"Nijesam poslala mišljenje sanitarnom inspektoru, kako bih joj prekinula izolaciju već sam izvršila razmjenu stručnog mišljenja sa epidemiologom iz Budve. Epidemiolog iz Budve je rekla da će se voditi trenutno važećim protokolima".

Na pitanje TV Vijesti da li je doktorica u Budvi radila, iako je trebalo da bude u izolaciji?, odgovorila je:

"Vjerujte ja sam saznala iz medija, kao i Vi, da je doktorica bila na radnom mjestu 1. i 2. januara... to je sedmi, osmi dan od njene infekcije".

Iz Ministarstva zdravlja nijesu se oglašavali povodom smjene Popović Samardžić, a juče su saopštili da će svi koji su učestvovali u propustu u budvanskom domu zdravlja biti adekvatno sankcionisani, zaključuju Vijesti.