Epidemiološkinja Milena Popović Samardžić tvrdi da je smijenjena sa mjesta načelnika Odjeljenja za imunoprofilaksu zato što je "pružala otpor cenzuri koju direktor Instituta za javno zdravlje uvodi".

"Povod mog reagovanja nije smjena sa mjesta načelnika odjeljenja, već potreba da javnost upoznam sa njenim stvarnim razlozima koji se mogu ticati javnog interesa, a ne samo mene kao pojedinca", saopštila je ona.

Prema njenim riječima, stvarni razlog za njenu smjenu direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić joj je predočio sastanku i to nije situacija u Budvi, kazala je Popović Samardžić, prenosi CDM.

"Kako je direktor rekao, prekršila sam procedure jer sam gostovala u jutarnjem programu TV Vijesti bez njegove saglasnosti i iznosila kritiku i mišljenje koje sam par dana ranije iznijela i na radnoj grupi, kako kaže, isto bez njegove saglasnosti", poručila je Popović Samardžić.

"Direktor smatra, da i kao sindikalni predstavnik moram da tražim od njega dozvolu za gostovanje. Dr Galić se koristi cenzurom i revanšizmom zbog izgovorenog mišljenja i kritike zvanične zdravstvene politike", kazala je ona.

Komentarišući situaciju u Budvi, kaže da koleginici nije prekinula izolaciju.

"Nikad nisam uputila zahtjev sanitarnoj inspektorki da se doktorki izolacija prekine. Takođe, imala sam uvid u izjavu koju je moja koleginica dala, a u kojoj jasno navodi da sam je uputila na nadležnog epidemiologa. Sa doktorkom epidemiološkinjom u DZ Budva, ne sa sanitarnim inspektorom, sam imala razmjenu stručnog mišljenja u kojem sam se pozvala na nove preporuke CDC i skraćenje perioda izolacije. Dakle, razmjena stručnog mišljenja ne može biti i nije ukidanje izolacije. Dan nakon tog mišljenja Institut za javno zdravlje krenuo je sa izradom novih preporuka u Crnoj Gori", kaže ona.

Popović Samardžić kaže da joj je jasno da je zdravstvenim vlastima bio potreban samo izgovor za nešto što već duže vrijeme žele.

"Ne moja smjena, već degradacija, lična i profesionalna. Nikad me nisu funkcije zanimale i svaku sam do sad odbila. Sa načelničkog mjesta u bolnici prešla sam na načelničko mjesto u IJZCG. I to samo sa jednom namjerom, da sa kolegama pomognem da se urade neke dobre stvari za zdravlje građana Crne Gore. Tom cilju sam i dalje posvećena i za to nikakva pozicija nije potrebna", zaključila je ona.