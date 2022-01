Mitropolit crnogorsko-primorske Joanikije, u Božićnoj poruci rekao je da se ovaj Božić proslavlja skromno i molitveno, te da se raspoređuju službe u većem broju hramova i u različitim terminima, da bi tako što više izašlo u susret vjernicima i izbjegla veća okupljanja.

On je naveo i da su u MCP uvjereni "da ćemo ovim postupkom doprinijeti suzbijanju opasne epidemije koronavirusa".

Joanikije je u poruci poručioi da "u našoj otadžbini Crnoj Gori imamo mnoge nagomilane probleme koje možemo riješiti jedino bratskim dijalogom, međusobnim razumijevanjem i uvažavanjem".

Božićnu poruku prenosimo u cjelosti:

"Proslavljajući rođenje Bogomladenca Hrista, radujući se duhom dolasku Njegovom u ovaj svijet, uznosimo blagodarnost Bogu Živom i Istinitome koji nam je poslao svoga Jedinorodnoga Sina, silom Duha Svetoga začetog u utrobi Djeve Marije i od nje natprirodno rođenoga. Bogomladenca i Spasitelja dočekujemo i proslavljamo zajedno sa svima Svetima, Sina Božijeg i Sina Čovječijeg koji je postao kao jedan od nas da bi sve nas zagrlio svojom ljubavlju i dao nam novi život, pobjedu nad smrću i besmrtnost.

Vjekovima su starozavjetni jevrejski proroci, Duhom Svetim nadahnuti, gledajući na Spasitelja koji će pohoditi cijelo potomstvo Adamovo, ukazivali na njegovo mesijansko djelo. Mojsije, provideći njegovo očovječenje, nazva ga sjemenom žene, a Isaija sinom Djeve, David ga prepozna kao svog Boga i proslavi ga kao Gospoda, Malahija mu kliče kao Suncu pravde. Mnogodjetni Jakov, otac dvanaest plemena jevrejskih, prepozna ga kao čajanije jazikov - onog koga sa nadom iščekuju svi narodi. Starozavjetni biblijski spisi prepuni su proroštava, simbola i ukazanja koja se odnose na Spasitelja i na njegovo rođenje dok se u mnogim predhrišćanskim kulutrama i mitologijama mogu prepoznati tragovi duboke čežnje za Mesijom.

Čudesni znaci na nebu i na zemlji, koji su pratili rođenje Bogomladenca, otkrivaju božanski, kosmički i svečovječanski značaj tog događaja. Zvijezda predvodi mudrace sa istoka do vitlejemske pećine, horovi nebeskih sila slavoslove i proslavljaju jedinstveno Rođenje, anđeo silazi među vitlejemske pastire blagovijesteći: Evo vam javljam radost veliku koja će biti svemu narodu (Lk 2, 10). Nebo u slavu Bogomladenca odjekuje pjesmom anđela, mudraci mu prinose darove, pastiri čistotu duša, Presveta Bogomajka veličanje i služenje, pravedni Josif Obručnik neiskazano divljenje i blagodarenje. Anđeli i ljudi zajedno se klanjaju od Djeve rođenome i svaka tvar ustreptala od Božijeg snishođenja svojim nemuštim jezikom i pokretom proslavlja Tvorca svojega.

Rođenje Hristovo djelovalo je na ovaj svijet kao pojava, ne ove stvorene, nego Božanske životvorne svjetlosti koja razgoni tamu grijeha, beznađa i očajanja, i prosvjetljuje ljudske duše svjetlošću vjere i bogopoznanja, ukrjepljuje ih nadom i bezgraničnom ljubavlju. Mračna pećina gdje se Spasitelj svijeta rodio i stočne jasle u koje je položen bio, i slama na kojoj je povijen ležao najrečitije svjedoče o njegovom snishođenju ljudskoj patnji, poniženju i bijedama svake vrste. Od Djeve rođeni Sin Božiji primio je ljudsku prirodu i u svemu se izjednačio sa nama ljudima osim grijeha; ipak, on bezgrešni Bogočovjek uzeo je na sebe sve posljedice naših grehova što je posvjedočio, svršavajući svoje djelo na zemlji, svojim stradanjem kada je od ljudi primio klevete, pljuvanje, lance i udarce, Krsno stradanje i sramotu najstrašnije smrti da bi nam darovao pobjedu nad smrću i ukrasio nas carskim dostojanstvom slobode sinova i kćeri Božijih.

Objedinimo se zato, draga braćo i sestre, u duhovnoj radosti i međusobnom miru i ljubavi oko kolijevke Bogomladenca Hrista! Da se obnovimo njegovim Božanskim novinama, da se naše ohladnjele duše ogriju ognjem Duha Svetoga Koga on izobilno izliva na sve koji ga ljube. Neka taj oganj spali trnje grijeha, pakosti, zlopamćenja i osvete, da se oslobodimo i očistimo od svake zlobe i mržnje. Oprostimo za sve bližnjima svojim i od njih zamolimo oproštaj za sve čime ih uvrijedismo da bismo od Boga dobili oproštaj i obnovili se u banji Božijeg milosrđa.

Ovaj Božić proslavljamo skromno i molitveno, raspoređujući svete službe u većem broju hramova i u različitim terminima, da bi na takav način što više izašli u susret svima vjernima i izbjegli veća okupljanja u isto vrijeme na jednom mjestu. Uvjereni smo da ćemo ovim postupkom doprinijeti suzbijanju opasne epidemije korona virusa. Umnožimo, draga braćo i sestre, svoje usrdne molitve za sve bolesnike koji boluju od pomenutog virusa i od drugih teških bolesti, pomolimo se takođe za ljekare i medicinsko osoblje, koji se, izlažući sebe opasnosti kao na bojnom polju svakodnevno hrabro bore za spasenje ljudskih života. Podijelimo sa njima i sa svima bližnjima cjelokupnu odgovornost, teškoće i ograničenja koje nam nameće opasnost sveopšte epidemije. Podnesimo ovo iskušenje hrišćanski i sa nadom da će nam Gospod dati brzo izbavljenje. U ovim danima i godinama poniženja zbog bolesti i čestih žalosti poslušajmo Svetog apostola Petra koji nas savjetuje: Ponizite se, dakle, pod moćnu ruku Božiju, da vas uzvisi kad dođe vrijeme.

U našem duhovnom nasljeđu imamo divni narodni običaj da se pred Božić sa svima izmirimo u ime Bogomladenca Hrista koji nas je izmirio i sa Bogom i sa ljudima. Utvrdivši taj Božanski mir možemo jedni sa drugima bratski razgovarati i dogovarati se, dijeliti odgovornost sa bližnjima za kvalitet života od porodice kao osnovne ćelije društva do škole, svih važnih institucija i države. U našoj otadžbini Crnoj Gori imamo mnoge nagomilane probleme koje možemo riješiti jedino bratskim dijalogom, međusobnim razumijevanjem i uvažavanjem. Taj dijalog će biti uspješan ukoliko se, u skladu sa Jevanđeljem Hristovim, svi budemo odrekli, makar koliko je to neophodno svoje sujete, uvredljivosti, zlopamćenja i sebičnosti, pokazujući dobru volju i spremnost da opšti interes stavimo iznad svoga pojedinačnog. Mi se usrdno molimo da sve one koji su na najvećim državnim položajima Bog prosvijetli mudrošću, istrajnošću i dobrotom, da zajedničkim naporima časno obavljaju svoje dužnosti koje im je narod povjerio i Crnu Goru ispune mirom, pravdom, znanjem, radom i sveopštom sigurnošću.

Punoća vremena nastala je onog momenta kada je Bog ušao u ovaj svijet, upravo na Božić, da sve tokove svijeta i ljudskog života ispuni vječnim smislom. Tako i naša djela, stvaranje, umno i duhovno usavršavanje, pravedna borba, a nadasve praštanje, dobrota i ljubav prema bližnjima dobijaju punoću smisla u Hristu. Zato izbavljeni od beznađa i besmisla sa neiskazanom radošću i blagodarnošću proslavljamo rođenje Spasitelja svijeta.

Ljepota i slava praznika Rođenja Hristovog preliva se u život hrišćanskih porodica. Mnoštvo narodnih običaja svršavanih u čast Bogomladenca izražavaju jedinstveno osjećanje njegovog neopisivog prisustva u dušama svih članova porodice: Sve radošću divnom naravnjeno, kako pjeva Nlegoš. Ta radost nas preporađa, miri i izgrađuje. Ona nas uvodi u Liturgiju i privodi Svetim Tajnama Hristovim, da se nahranimo nebeskim hljebom i da živimo novim životom. Radujte se zato, djeco, jer među vas dođe dijete mlado, Prevječni Bog! Vi ćete sa njime rasti, učiti, igrati se i sazrijevati! Radujte se, majke, jer vas Bog nagradi za mnoge vaše trudove i ublaži vaše svagdašnje brige! Vašoj djeci dođe Spasitelj svijeta, a vaš ponosni lik majki nađe se pod nebeskom zaštitom Bogomajke! Radujte se, očevi, jer vas Hristos prizva na božansko djelo i učini nalik sebi, da budete glava svojoj porodici kao što je on glava Crkvi!

Sa ovim molitvenim mislima i željama, draga djeco duhovna, srdačno vam čestitamo spasonosni praznik Rođenja Hristovog kome se raduju nebo i zemlja. Neka se ta radost trajno nastani u srcima vašim!

Mir Božji! Hristos se rodi", navodi se u Božićnoj poruci mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija.