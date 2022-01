Vlada Crne Gore treba da usaglasi tekst Temeljnog ugovora sa Ustavom i zakonodavstvom Crne Gore i dali su primjedbe koje su po mom mišljenju dobronamjerne, kazao je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

” Odnose se na neke pojmovne stvari, pravni jezik je usaglašen sa zakonodavstveom. Uz taj tekst, naši pravnici su predložili da se nešto još malo popravi i sve je dostavljeno Sinodu. Ja se nadam da će taj proces da ide dalje, da neće stati ni zbog čega. Ako smo mogli da pokrećemo inicijativu da razgovaramo sa vlastima DPS-a, mislim da tu inicijativu ne treba da prekidamo ni sada. Ugovor nam je potreban. Crkva će opstati i ne temelji se na ugovoru, ali u pravno-formalnom smislu taj dokument je važan”,rekao je Joanikije, prenosi Standard.

On je u intervjuu za Radio Televiziju Nikšić kazao da svi koji su tražili da se Temeljni ugovor objelodani nisu to zahtijevali kad se pregovaralo sa drugim vjerskim organizacijama.

”Kad je potpisivan ugovor sa Rimokatoličkom crkvom to nije ni bila tema u javnosti, time se skoro niko nije bavio. Otprilike je za javnost interesantan samo ugovor sa SPC. To je povjereno rukovodstvima crkve i države, pa se nakon potpisivanja objavljuje. Ne vidim potrebu da se primjenjuje druga praksa u ovom slučaju”, rekao je Joanikije.

Upitan kako nakon četiri mjeseca od njegovog ustoličenja na Cetinju gleda na taj događaj, Joanikije je kazao da su se ustoličenju radovali svi pravoslavni vjernici koji pripadaju MCP i SPC, navodi Standard.

”Međutim iskomplikovalo se na Cetinju, ne kod svih Cetinjana, nego zbog intervencije od strane Đukanovića i nekih struktura moći koje su oko njega. Gospodin Đukanović je prešao granice svojih ovlašćenja i umiješao se u poslove crkve. Svim silama je želio da spriječi ustoličenje koje je osnovno pravo svih vjernika. On je htio da ponizi naš narod i nikako da odustane od te namjere. Napravilo se mnogo neprijatnosti i ružnih scena. U posljednje vrijeme se forsira paljenje guma kao neki poseban kulturni događaj. Mislim da nam to nije potrebno. Zamislite kako bi bilo da se neko usudi da neko pokuša da spriječi ustoličenje biskupa u kotorskoj katedrali. Ali eto, to se dogodilo meni, ali je Bog ustrojio da se sve mirno završi”, rekao je Joanikije.

Cilj je bio, kako tvrdi, da se ponove nemile scene koje su se događale i tokom ustoličenja njegovog prethodnika Amfilohija, ističe Standard.