"Srpska pravoslavna crkva neće potpisati Temeljni ugovor sa Vladom Crne Gore dokle god je Zdravko Кrivokapić na njenom čelu", izjavio je vladika bački Irinej Bulović u intervjuu za list "Pečat", prenosi RTCG.

Izvor: Guliver/Getty images/iStock/fizkes

On je označio crnogorskog premijera kao glavnog krivca za nepotpisivanje Temeljnog ugovora.

"Nažalost, Temeljni ugovor nije potpisan. Lično i ne vjerujem da će biti potpisan dokle god Zdravko Кrivokapić bude premijer Crne Gore. On je svojom taktikom 'hoću-neću' i 'korak naprijed-dva nazad', isključivo zaslužan za dosadašnje nepotpisivanje Temeljnog ugovora. Prema njegovoj konfuznoj i zamagljujućom formulaciji, namjerno, čini mi se, tako sročenoj, ispada da on nije 'ni luk jeo ni luk mirisao', već da Sinod u Beogradu (opet taj omraženi, a toliko poželjni Beograd) ne želi da ga potpiše. Ugovor je, veli, 'usaglašen sa svim zahtjevima koji proizilaze iz prakse prethodno definisanih ugovora sa Svetom Stolicom i Jevrejskom zajednicom', a Sinod ga, ipak, 'još razmatra'. Orvelovski, nema šta: samo istini i neistini zamijeniš mjesta, pa ćeraš dalje”, kazao je Irinej.

Bulović je u intervjuu naveo kako je Кrivokapić prevario Patrijarha Porfirija 27. maja kada je u Patrijaršiji trebalo potpisati već usaglašeni Temeljni ugovor, navodi RTCG.

On je kazao da je ugovor, poslije višekratnog razmatranja od Svetog Sinoda SPC i Vlade Crne Gore, bio usaglašen i obostrano prihvatljiv.

"Sam premijer Кrivokapić je potom najavio svoj dolazak u Patrijaršiju kako bi Patrijarh srpski i on potpisali taj usaglašeni Ugovor, da bi stigavši u Patrijaršiju, izjavio nešto sasvim drugo - da nije došao da potpiše Ugovor nego da Patrijarhu i Sinodu 'prenese pozdrave vjerujućeg naroda Crne Gore', kao da je on, Bože me prosti, vladika, a ne visokokrangirani funkcioner svoje države. Toliko o njegovoj besi ili tvrdoj riječi, a što se tiče 'pozdrava vjerujućeg naroda Crne Gore', dovoljno je zamijeniti samo jednu jedinu riječ - riječ vjerujećeg riječju radnog - i sve će nam zazvučati kao poznato", rekao je Irinej.

Od tada, pa nadalje, kako je kazao, Krivokapićeve nove izjave su po pravilu potirale jedna drugu, prenosi RTCG.

"A najsvježija prispjela varijanta glasi da Vladi Crne Gore neke stavke iz već usaglašenog Ugovora, ipak, nijesu bile po volji, te ih je ona izmijenila, i to bez ikakve konsultacije sa Sinodom, i tako revidirani ili oktroisani Ugovor poslala Sinodu kao tekst za potpisivanje. Poruka, dakle, glasi: nećemo da potpišemo već usaglašeni Ugovor, ali hoćemo da potpišemo i Sinodu nudimo na potpisivanje nikad usaglašavani, sa naše strane jednostrano prerađivani i dorađivani tekst Ugovora", ističe Irinej, prenosi portal Pečat.

On je i upitao Vladu Crne Gore zašto SPC nije ponudila isti Ugovor kao Vatikanu, Islamskoj i Jevrejskog zajednici, ističe RTCG.

"Sve u svemu, nijedan Sinod i nijedan poglavar Crkve ne može sebi dozvoliti da uzme učešća u ovakvoj ili sličnoj 'igri bez granica', tačnije kazano, ne može nikome dozvoliti da se na ovaj način poigrava njime. Ali naša sveta Crkva je, hvala Bogu, po svojoj prirodi i iz iskustva, vična strpljenju i trpljenju. Zato će ona čekati, i ako Bog da, dočekati neke normalnije 'preduslove' i neke nove ljude, pa onda sa radošću i blagodarnošću Bogu, u bratskoj slozi i ljubavi, potpisati obostrano prihvatljiv, korektan, pravičan i častan Ugovor", naveo je Irinej.

Mandić: Zbog fotelje Krivokapić obmanuo najbitniju nacionalnu adresu

Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić prokomentarisao je riječi Irineja Bulovića rekavši da je Krivokapić zbog ugroženosti vlastite pozicije i rizika od ostajanja bez premijerske fotelje obmanuo "najbitniju nacionalnu adresu".

"Zahvaljujući njoj je i došao na ovu važnu funkciju. ZBCG je nakon tog sramotnog čina obavijestila javnost da očekuje ostavku Кrivokapića i Vlade. Od tada do sad, ova Vlada nema podršku parlamentarne većine, ali ne želi da odstupi s vlasti. Ovakvo vlastoljublje je opasna bolest koja je teško iskompromitovala Кrivokapića i većinu članova njegovog kabineta, što su na funkcije zasjeli samo da bi, navodno, odbranili i zaštitili SPC", poručio je Mandić, prenosi RTCG.