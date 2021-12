Partrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije je govoreći o potpisivanju Temeljnog ugovora sa Crnom Gorom kazao da misli da će u najskorije vrijeme doći do prihvatljivog dokumenta i da će potpisati ugovor.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kada je riječ o potpisivanju Temeljnog ugovora Vlade Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom, patrijarh Porfirije je rekao da je to veoma važan dokument koji u ovom trenutku jedino SPC sa svojim eparhijama nema potpisan sa državom Crnom Gorom.

"Mislim da ćemo u najskorije vrijeme doći do prihvatljivog dokumenta i da ćemo potpisati ugovor prije svega na korist vjernog naroda, ali istovremeno i kao jedan demokratski zadatak koji treba da ispuni država Crna Gora. Bavimo se tom temom i mislim da ćemo doći do dokumenta koji je zadovoljavajući za obje strane", ističe poglavar Srpske pravoslavne crkve, prenosi RTS.

Govoreći o događajima u Crnoj Gori uoči ustoličenja vladike Joanikija, patrijarh srpski je objasnio da su crkveni velikodostojnici bili raspoloženi da idu pješke do Cetinja iz Nikšića.

"Da nas do jedne tačke koja je sigurna dovezu automobilima, a da onda pješice se uputimo ka Cetinju pa kad stignemo. Međutim, državni organi Crne Gore to nijesu dozvolili i predložili su helikopter, nijesam znao da je riječ o vojnom helikopteru, niti sam znao da su tu naoružani specijalci. Kada sam pitao šta će puške, imali su obrazloženje da smo visoko štićene ličnoti i da nema drugog načina da nas puste da idemo. Tog trenutka sam pomislio šta bi Bog htio od mene – mogao sam da ne odem i da ne bude ustoličenja, a to je jedini zadatak i to je obaveza, ustoliličenje se uvijek obavlja na Cetinju", navodi patrijarh srpski.

Ljudi su mu, kaže, veče prije lično govorili da su spremni da idu na Cetinje da se biju.

"Pokazalo se koliko je to sve bila jeftina politikantska priča. Kada smo obavili ustoličenje, prestali su nemiri na Cetinju i život je počeo da se odvija potpuno normalno", ističe poglavar SPC.