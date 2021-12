Pijace u Podgorici će od 01. do 08. januara 2022. godine raditi skraćeno, shodno Odluci o radnom vremenu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Radno vrijeme:

Zelene pijace od 06.00 do 15.00 h,

pijace za prodaju mješovite robe od 08.00h do 15.00h.

Uobičajeno radno vrijeme će biti na Kamionskoj pijaci od 04 do 21 čas.

Stočna pijaca je otvorena ponedjeljkom i četvrtkom od 06.00 do 13.00 h, a pijaca za prodaju upotrebljivane robe od petka do neđelje od 06.00h do 14.00 sati.