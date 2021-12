Počela je sjednica Skupštine Glavnog grada na kojoj odbornici raspravljaju o budzetu za narednu godinu koji je projektovan na 93.922.000 eura.

Izvor: PG biro

Prije početka rasprave Janko Krstović, šef klub odbornika Demokrata u Skupštini Glavnog grada, tražio je od Đorđa Suhiha, predsjednika gradskog parlamenta, da inicira izvinjenje gradonačelnika Ivana Vukovića jer je na prethodnoj sjednici saopštio da ne želi da sluša šta imaju da kažu odbornici opozicije i napustio zasijedanje, prenosi Dan.

Krstović ističe da je tim postupkom uvrijedio Skupštinu Glavnog grada ali i odbornike i opozicije i pozicije.

"Vuković je u svom izlaganju rekao da ne želi da sluša šta imaju da kažu odbornici i zbog toga tražim da inicirate njegovo izvinjenje", kazao je Krstović.

Predsjednik gradskog parlamenta Đorđe Suhih je naveo da su Skupština Glavnog grada i gradonačelnik dva organa potpuno nezavisna.

"Smatram da je dobro da gradonačelnik bude na sjednici, ali to nije obaveza. On je na sjednicama gost. Možete vi to da tražite ali ja nemam osnova da kao predsjednik Skupštine iniciram tako nešto", rekao je Suhih.

Vuković: Kapitalni budžet 50,1 milion eura

Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković saopštio je da je za kapitalni budžet Glavnog grada za 2022. opredijeljen 50,1 milion eura.

Počinje rasprava o budžetu Glavnog grada za 2022. godinu …



“Od 93,9 miliona, čak 50,1 milion (53,3 odsto) smo opredijelili za kapitalni budžet, odnosno razvojne projekte. Uprkos opstrukcijama Vlade Crne Gore, nastavljamo da intenzivno razvijamo našu Podgoricu “, poručio je Vuković na Tviteru.