Roditelji Damira Hodžića tvrde da im je policija zabranila da traže svog sina, sedam dana nakon što je nestao zajedno sa njihovim zetom Adisom Spahićem 14. oktobra prošle godine.

Oni su ”Vijestima” rekli da ni sada, godinu od nestanka njihovog sina, nemaju nijednu konkretnu informaciju.

Specijalno državno tužilaštvo nedavno je saopštilo da su Hodžić i Spahić ubijeni u kući u Stanjevića rupi, nadomak Spuža, optuživši za te likvidacije Beograđane Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i Nebojšu Jankovića i Ratka Živkovića iz Kraljeva.

”Negdje je bilo navedeno da se porodica Hodžić ne interesje, ali mi smo ti od kojih je policija dobila sve snimke koje smo posjedovali, sa privatnih sigurnosnih kamera, i da smo nedjelju dana konstantno tragali uporedo sa Specijalnim timom, da bi sedmi dan bili stopirani riječima - da činimo krivično djelo i da će nas privesti. Zbog toga smo bili primorani da odustanemo”, kazala je Hodžićeva majka Sabaheta.

Ona je dodala da je u narednih pola godina, od tada, jedina informacija koju su dobijali od policije, bila: “Radimo”.

”Posle pola godine smo nastavili da se obraćamo specijalnom timu i nailazili smo na skoro pa isti odgovor... Ubjeđivali su nas da nijesu nadležni da daju bilo kakvu informaciju i da će to učiniti javni tužilac. Tužilac (Saša) Čađenović nam se obratio tek nakon objave u srpskim medijima - da je u Crnoj Gori počinjeno dvostruko ubistvo, i to samo zato što smo mi zvali da pitamo: ‘Hoćemo li od druge države da saznamo šta se desilo sa našim sinom’. Kada smo se prvi put vidjeli sa tužiocem Čađenovićem, rekao nam je da je Damira ubio Belivuk 14. oktobra 2020. godine - iz vatrenog oružja, u automobilu i da za to ima slike i mnoštvo dokaza. Nismo dobili nijedan dokaz, rečeno nam je da nismo spremni to da vidimo”, ispričala je Hodžićeva majka.

Kako prenose Vijesti, rekla je i da su od tog tužioca očekivali da im narednog puta predoči sve što ima o ubistvu njihovog sina, i da je jedino što su dobili - promjena mjesta zločina.

”Dobijamo sljedeću verziju ubistva - kuća u mjestu Stanjevića rupa u Spužu,ali opet ne dobijamo nijedan dokaz niti jednu sliku. Nedugo zatim u javnost se pojavljuju slike za koje je lično Čađenović rekao da se radi o mom sinu. Odmah nakon iznošenja slika u javnost, zakazujemo novi sastanak sa Čađenovićem na kojem tvrdi da nema ništa sa tim slikama koje su izašle u javnost i da na njima nije naš sin. Nakon te objave mi insistriamo da vidimo slike a zatim da krenemo u potragu za tijelom, gdje opet ne dobijamo slike već samo zabranu za traganjem”...

Ona je dodala da su se od 18. avgusta mnogo puta vidjeli sa tužiocem, ali “do dana današnjeg mi i dalje nismo vidjeli niti jedan dokaz o ubistvu našeg sina”.

”Upravo su nas doveli do toga da se obraćamo medijima, za koje su nas isto ubjđivali da ih ne uključujemo zbog njihove neprofesionalnosti... Pravdao se rečenicom - Ja sam preuzeo slučaj od jula. Želim da konačno dođe kraj neprofesionalizmu i da makar malo imaju empatije za sve što prolazimo moja porodica i ja. Hoću da dobijem dokaze crno na bijelo bez skrivanja istih, jer to zaslužujemo po zakonu a i sam tvrdi da ih posjeduje”.

Sabaheta je kazala da se uporno pita zbog čega kriju dokaze od porodice i ko će da odgovara od državnih organa: “Jer kao što vidimo iz priloženog, vlast je učestvovala u zločinu nad mojim sinom. Ko će da odgovara zato što je Veljko Belivuk pušten da se slobodno kreće Crnom Gorom, da ide na babine ili slavu, kojoj je, javna je tajna, prisustvovao neko iz vrha policije”, saopštila je Hodžić Sabaheta.

Ona je rekla da njihov sin ne bi zaustavio automobil osim na znak policije, zbog čega sumnjaju da je neko iz te insistucije umiješan u njegovo ubistvo.