Uhapšeni Budimir Krstović i njegova ćerka Marina, koji su osumnjičeni za najveći šverc kokaina u istoriji Crne Gore, direktno ili indirektno su povezani sa nekoliko firmi u Srbiji, tačnije registovanim u Novoj Pazovi, prenosi Insajder.

Izvor: Kurir, Uprava policije

Neke od ovih firmi bave se trgovinom voća na veliko, piše Insajder.

U skladištu Krstovića policija je pronašla i zaplijenila više od 1.000 kilograma kokaina.

Narko pošiljka otkrivena je u akciji pod kodnim nazivom „187“, a prema zvaničnom saopštenju policije, privedeni se sumnjiče za krivično djelo neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanja u promet opojnih droga.

Uhapšeni Budimir Krstović je, kako navode crnogorski mediji, vlasnik magacina u Zeti, u kome je kokain pronađen. Paketi sa kokainom bili su obilježeni različitim nazivima, pa su između ostalog bili označeni natpisom „kovid“.

Prema istraživanju Insajdera, do 2019. godine Krstović je bio izvršni direktor podgoričke firme „San Francisko“ koja je sada u stečaju, a registrovana je za uvoz voća i povrća. Zanimljivo je, kako piše Insajder, da je Krstović povezan sa firmom „Fruit World“, koja je registrovana u Novoj Pazovi, a kao osnovna djelatnost navodi se trgovina voćem i povrćem.

Na zgradi firme koja se nalazi u Novoj Pazovi istaknuta su oba naziva firmi – i „San Francisko“ i „Fruit World“, piše Insajder.

Vlasnik firme „Fruit World“ je do maja 2015. godine bila Zorica Krstović, a zakonski zastupnik upravo Budimir Krstović. Sada je ova kompanija zvanično u vlasništvu Vedrenka Mrkića, dok je zakonski zastupnik Borko Mirotić.

Insajder navodi da nije poznato kakva je veza između Krstovića i Mirotića, ali da ta veza postoji jasno je iz podataka još jedne kompanije sa sjedištem u Novoj Pazovi. Riječ je o firmi „K.B. Company“, u kojoj je kao vlasnik i direktor, prema podacima Agencije za privredne registre, upisana upravo uhapšena Marina Krstović.

Prije nje, do juna 2018. vlasnik i direktor „K.B. Company“ bio je Borko Mirotić, a prije njega sada uhapšeni Budimir Krstović i to do maja 2015.

Krstović je u Srbiji bio vlasnik i firmi „Beoplus KBO“ i „KB Agencije“, koje su obje iz registra privrednih društava izbrisane 2012. godine.

Ko je Budimir Krstović

Uhapšeni Budimir Krstović, piše Insajder, inače je u poslovnim krugovima poznat po nadimku Budo Banana. Nadimak je dobio upravo zbog biznisa sa uvozom banana. U ovom poslu je još od devedesetih godina. Mediji su 2001. godine izvještavali o otmici njegovog brata Dušana, koji je bio kidnapovan ispred novosadskog hotela „Džet set“. Za njegov otkup otmičari su tražili tri i po miliona maraka, ali je policija poslije četiri dana uspjela da ga oslobodi.

Krstović je 2015. godine, nakon što je Predrag Danilović podnio neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Košarkaškog kluba Partizan, izabran u petočlanu radnu komisiju, koja je vodila klub do izbora novog predsjednika. U radnoj grupi su bili i Mirko Tišma, nekadašnji funkcioner Demokratske stranke, Ilija Dražić, advokat Miroslava Miškovića i bivši košarkaši Dragan Todorić i Mlađan Šilobad.

Komisija u kojoj je bio i Krstović je, nekoliko mjeseci posle Danilovićeve ostavke, jednoglasno predložila za novog predsjednika Nikolu Pekovića, nekadašnjeg igrača NBA, ali javnosti poznatog i kao kuma Duška Šarića, brata narko-bosa Darka Šarića, dodaje Insajder.

Bratanac „blizak“ škaljarcima?

U javnosti je do sada bio poznat Budimirov bratanac, Igor Krstović, i to nakon što je 28. januara prošle godine ranjen u Zeti, a njegovo liječenje u Njemačkoj izazvalo je burnu reakciju tamošnjih političara, pa je donijeta odluka o njegovom protjerivanju. Poslije ranjavanja, Igor Krstović je nedjelju dana najprije liječen u Podgorici. Zbog teških povreda prebačen je u bolnicu Medicinskog fakulteta u Hanoveru.

Policijsko obezbjeđenje koje je u bolnici angažovano zbog njega, izazvalo je pažnju građana, medija i predstavnika vlasti pokrajine Donja Saksonija. Javnost je zahtijevala odgovor na pitanje na šta se troši njihov novac i da li građani Njemačke treba da plaćaju policajce da čuvaju osobu ranjenu u kriminalnom obračunu. Dvije nedjelje od dolaska Krstovića u Hanover reagovalo je tamošnje Ministrastvo unutrašnjih poslova, koje mu je otkazalo gostoprimstvo i istovremeno Krstoviću zabranilo ulazak u Njemačku u narednih pet godina, navodi Insajder.

Poslije dvonedjeljne hospitalizacije Igor Krstović je prebačen avionom u Tursku na dalje liječenje. Bolnici u Hanoveru je platio troškove liječenja od 100.000 eura, ali su vlasti pokrajine Donja Saksonija posumnjale da novac kojim je platio bolnički tretman potiče iz ilegalnih poslova. Njemački mediji tada su najavljivali da će tužilaštvo ispitati porijeklo Krstovićevog novca, ali do sada nisu objavljena njihova saznanja.

Inače, ranjavanje Igora Krstovića crnogorski mediji dovodili su u vezu sa ratom kotorskih klanova – kavčana i škaljaraca.

Igor Krstović je navodno bio blizak škaljarcima, a potvrda da je njegovo ranjavanje dio rata kotorskih klanova stigla je ubrzo, hapšenjem osumnjičenih Vidoja Stanišića, Podgoričanina, navodno bliskog kavčanima, i Dragiše Bulatovića, piše Insajder.

Obojica su na suđenju negirala da imaju bilo kakve veze sa krivičnim djelom za koje su optuženi. Presuda u ovom postupku još nije donijeta.