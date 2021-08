Pravdali se Zviceru što su im sasuli metke u glavu prije nego što su izvukli informacije o "škaljarcima".

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/AMG

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore objelodanilo je kako su Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja i Marko Miljković, poznatiji kao Mare Mesar, 14. oktobra prošle godine u Spužu likvidirali članove suparničkog "škaljarskog klana" Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića. U tome im je pomogao Crnogorac Radoje Živković, koji im je obezbijedio kuću za izvršenje zločina i pomogao u mamljenju žrtava, a logističku podršku imali su od još nekoliko Crnogoraca.

Naše tužilaštvo je na konferenciji za medije u četvrtak objavilo do sada neviđene fotografije zvjerstava klana Velje Nevolje, na kojima se vide tijela Hodžića i Spahića, a koje su on i Miljković slali članovima svoje bande. Međutim, prije nego što su snimci poslati klanu, oni su isporučeni Radoju Zviceru, šefu "kavčana", da bi se dokazalo da su obavili zvijerski posao.

Uzimanjem podataka iz kriptovanih telefona Belivukove kriminalne grupe u njihovoj prepisci otkriveno je da su kobnog dana naredili svojim saradnicima otmicu navijača Crvene zvezde Lazara Vukićevića, ali i brutalno ubistvo, pritom naglasivši da su oni u Crnoj Gori.

"Slušaj, znaš da će da te biju toliko, znači da moliš da te ubiju, a imaš sreće što mi ovdje deremo ove glupe Crnogorce, pa ne možemo mi", čuje se u glasovnoj poruci koju je Velja uputio otetom Lazaru Vukićeviću.

Samo par sati prije te poruke Belivuk i Miljković su sa svojim saučesnicima izvršili dvostruko ubistvo u kući u Spužu. Čim je Damir Hodžić ušao, Velja Nevolja mu je s vrata ispalio tri metka u glavu, za to vrijeme Miljković i Živković su savladali Adisa Spahića i Mila Radulovića Kapetana, pa ih zavezali ljepljivim trakama i kanapom. Ubrzo potom i Spahiću su presudili pištoljem. Samo je Kapetan ostavljen u životu. On im je trebao da preko njegovog skaj telefona namami Vukićevića, koji je mislio da na Kapetanov poziv ide da muči otetog Belivuka.

"Brate, Zemo i Hell i svi su dobro odreagovali, to ne može uopšte da se komentariše, svako je hvatao svog, meni je zapao Kasap (Hodžić), Kratos (Miljković) hvatao Zeta, Hell (Janković) hvatao M. To što je Kasap imao utoku i potegnuo, brate, to niko nije mogao da očekuje i to nije moglo da se promijeni i ne može da se ispravi. To nikako, brate, ja uopšte nisam htio da rizikujem, mi smo se tako dogovorili sami, bez obzira na to šta ste vi rekli tu u grupi. Ako se vidi i potegne, odmah se puca. Brate, to nema šta tu da se pravdamo", pisao je Belivuk Zviceru pravdajući se preko kriptovanog telefona zašto je Hodžića ubio prije nego što je iz njega izvukao tražene podatke o "škaljarcima".

Poznato je da su tragove iz kuće smrti u Spužu uklanjali lokalni "kavčani", koje policija još nije imenovala.

Nedavno je ta kuća pretresena, a vještaci danilovgradskog forenzičkog centra izuzeli su DNK i ostale tragove, koji su odnijeti na vještačenja. Međutim, tijela dvojice Crnogoraca još nisu pronađena niti je poznata sudbina otetog Kapetana. Prema prvoj nezvaničnoj verziji, njega su ilegalnim putem, preko Pljevalja, prevezli u Srbiju do Ritopeka, gdje je mučen i iskasapljen, a prema drugoj verziji, prebačen je na drugu lokaciju u Crnoj Gori, gdje je likvidiran, dok je njegovo tijelo sakriveno.