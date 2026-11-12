Prema dostupnim informacijama, akcijom su obuhvaćeni objekti koje koriste pripadnici škaljarske i kavačke kriminalne grupe, odnosno njihove ćelije koje djeluju u okviru balkanskog narko-kartela.

Izvor: Uprava policije

Nikšićka policija sprovodi opsežnu akciju pretresa na više desetina lokacija koje koriste pripadnici organizovanih kriminalnih grupa, kao i osobe povezane sa njima, saznaju nezvanično „Vijesti“.

Prema dostupnim informacijama, akcijom su obuhvaćeni objekti koje koriste pripadnici škaljarske i kavačke kriminalne grupe, odnosno njihove ćelije koje djeluju u okviru balkanskog narko-kartela.

„Tokom pretresa pronađeni su oružje, novac i narkotici“, rečeno je „Vijestima“.