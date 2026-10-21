R. V. sa Cetinja i S. M. iz Podgorice uhapšeni su nakon što su na carinskom terminalu u Nikšiću uhvaćeni u pokušaju da ukradu 320 litara goriva iz iz dva teretna vozila firme za koju rade.

Izvor: Nikšić 2030 EPK

Oni su osumnjičeni da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanja, saopšteno je iz Uprave policije.

"Službenici OB Nikšić obaviješteni su od strane službenika Uprave carina da su pomenuta lica, zaposlena u jednom privrednom društvu iz Podgorice, zatečena na javnom prostoru carinskog terminala „T. B.“ u Nikšiću prilikom otuđenja oko 320 litara pogonskog dizel-goriva iz dva teretna motorna vozila u vlasništvu navedenog privrednog društva", rečeno je iz policije, prenose Vijesti.

Policijski službenici su, kako se dodaje, prikupili obavještenja od više lica i preduzeli kriminalističke mjere i radnje.

O svemu je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, po čijem su nalogu R. V. i S. M. lišeni slobode. Oni će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni nadležnom državnom tužiocu u zakonskom roku, kazali su iz policije.