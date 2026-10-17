Nakon što je vozilo zaustavljeno, utvrđeno je da je njime upravljao M.Đ, koji je odbio da se podvrgne alkotestiranju.

Izvor: Uprava policije

Policija je uhapsila muškarca M.Đ. (65) zbog sumnje da je ugrozio bezbjednost policijskog eskorta zaduženog za pratnju direktora Uprave policije. Kako je saopšteno iz Uprave policije, incident se dogodio 15. oktobra na magistralnom putu Nikšić–Podgorica, a osumnjičeni se tereti za krivično djelo sprječavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

Prema navodima policije, vozač „Volkswagena“ je nedozvoljeno pretekao eskort, nakon čega je, kako se sumnja, namjerno ostvario kontakt sa jednim od vozila iz pratnje. Na tom vozilu pričinjena je manja materijalna šteta. Vozač se, uprkos jasnom znaku policijskih službenika da se zaustavi, nije zaustavio. Policija je naglasila da se u oštećenom vozilu nije nalazila štićena ličnost.

Nakon što je vozilo zaustavljeno, utvrđeno je da je njime upravljao M.Đ, koji je odbio da se podvrgne alkotestiranju. Zbog toga je priveden dežurnom sudiji Suda za prekršaje u Podgorici, Odjeljenja u Nikšiću, dok je automobil privremeno oduzet radi daljih provjera.

Tokom policijske obrade, osumnjičeni je, prema saopštenju, pokazao da zna čiji je eskort u pitanju, dok je njegov motiv poznat policiji. U nastavku postupka, po naredbi Osnovnog suda u Nikšiću, pretreseni su objekti koje koristi u Nikšiću, Danilovgradu i Podgorici, kao i vozilo kojim je upravljao.

Prilikom pretresa pronađen je pištolj marke „Magnum“ sa 14 komada pripadajuće municije, kao i dodatnih 117 komada municije različitog kalibra za koje osumnjičeni, prema navodima policije, nije imao odgovarajuću dokumentaciju. Oružje i municija su privremeno oduzeti.

Nakon razmatranja spisa predmeta, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću ocijenio je da postoje elementi krivičnog djela sprječavanje službenog lica u vršenju službene radnje i naložio hapšenje osumnjičenog, uz njegovo sprovođenje nadležnom organu u zakonskom roku. O eventualnoj odgovornosti u vezi sa pronađenim oružjem i municijom tužilac će se izjasniti nakon dodatnih provjera.

Iz Uprave policije poručili su da osuđuju napade na štićene osobe i nosioce ključnih funkcija u borbi protiv kriminala, ističući da će na ovakve incidente reagovati u skladu sa zakonom.