Podsjetimo, Milan Đukanović uhapšen je zbog sumnje da je na magistralnom putu Nikšić–Danilovgrad ugrožavao automobile iz pratnje direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića.
Prva banka Crne Gore demantovala je navode koji su se pojavili u pojedinim medijima, ističući da Milan Đukanović nikada nije bio zaposlen u toj banci, prenose Vijesti.
„Povodom navoda objavljenih u pojedinim medijima, a u cilju tačnog i objektivnog informisanja javnosti, Prva banka Crne Gore saopštava da Milan Đukanović nije zaposlen u Banci, niti je ikada ranije bio zaposlen“, navodi se u reagovanju.
Iz ove finansijske institucije poručili su da se njihovo ime ponovo dovodi u vezu sa, kako su naveli, netačnim i neprovjerenim informacijama. Ocijenili su da takvi navodi mogu doprinijeti stvaranju pogrešne slike u javnosti, zbog čega su apelovali na medije da informacije provjeravaju prije objavljivanja.
„Banka stoga ponovo poziva medije na odgovorno i profesionalno izvještavanje, zasnovano na tačnim i provjerenim činjenicama, kako bi se spriječilo širenje dezinformacija i izvođenje neutemeljenih zaključaka“, ističe se u saopštenju.
Podsjetimo, Milan Đukanović uhapšen je zbog sumnje da je na magistralnom putu Nikšić–Danilovgrad ugrožavao automobile iz pratnje direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića.