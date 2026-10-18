Podsjetimo, Milan Đukanović uhapšen je zbog sumnje da je na magistralnom putu Nikšić–Danilovgrad ugrožavao automobile iz pratnje direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Prva banka Crne Gore demantovala je navode koji su se pojavili u pojedinim medijima, ističući da Milan Đukanović nikada nije bio zaposlen u toj banci, prenose Vijesti.

„Povodom navoda objavljenih u pojedinim medijima, a u cilju tačnog i objektivnog informisanja javnosti, Prva banka Crne Gore saopštava da Milan Đukanović nije zaposlen u Banci, niti je ikada ranije bio zaposlen“, navodi se u reagovanju.

Iz ove finansijske institucije poručili su da se njihovo ime ponovo dovodi u vezu sa, kako su naveli, netačnim i neprovjerenim informacijama. Ocijenili su da takvi navodi mogu doprinijeti stvaranju pogrešne slike u javnosti, zbog čega su apelovali na medije da informacije provjeravaju prije objavljivanja.

„Banka stoga ponovo poziva medije na odgovorno i profesionalno izvještavanje, zasnovano na tačnim i provjerenim činjenicama, kako bi se spriječilo širenje dezinformacija i izvođenje neutemeljenih zaključaka“, ističe se u saopštenju.

Podsjetimo, Milan Đukanović uhapšen je zbog sumnje da je na magistralnom putu Nikšić–Danilovgrad ugrožavao automobile iz pratnje direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića.