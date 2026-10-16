ODT Rožaje podiglo je optužnicu protiv osumnjičenog iz Tivta zbog nedozvoljenog držanja i nošenja eksplozivnih materija.

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Osnovno državno tužilaštvo u Rožajama je podiglo optužnicu pred Osnovnim sudom u Rožajama, protiv H.D iz Tivta, zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

“Naime, iz pomenute optužnice proizilazi da je okrivljeni, 31. januara ove godine, oko dva sata i 40 minuta, u Rožajama, neovlašćeno nosio dvije ručne bombe, tipa M75, čija je nabavka i držanje zabranjeno građanima, a koje zatim i aktivirao, i bacio na putu u ulici Ibarčanska”, saopšteno je iz ODT Rožaje.