Fotoreporter "Vijesti" Boris Pejović, neće ni krivično ni prekršajno odgovarati za prijetnje najvišim državnim zvaničnicima i poslanicima.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

To je odluka postupajuće tužiteljke u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koja je upoznata sa prijavom koju je Pejović podnio protiv samog sebe, prenose Vijesti.

Pejović je ranije danas izašao iz zgrade Odjeljenja bezbjednosti Podgorica nakon što je u toj instituciji prijavio samog sebe za prijetnje najvišim državnim zvaničnicima i poslanicima.

Pejović je "Vijestima" ranije rekao da nadležni nisu odredili njegovo zadržavanje.

Podsjetimo, Pejović je ranije danas pošao u Odjeljenje bezbjednosti Podgorica da prijavi samog sebe, nakon što je, reagujući na presudu zbog prijetnji njemu i kolegi Balši Rudoviću, javno uputio prijetnje najvišim državnim funkcionerima.

"Očekujem da, ako budem kažnjen zbog navedene objave, to bude sa 150 eura, na osnovu čl. 8, zakona o JRM, jer Ustav Crne Gore nalaže da smo svi jednaki pred zakonima ove države", kazao je Pejović.

Pejović je ranije danas najavio da će policiji podnijeti prijavu protiv sebe, nezadovoljan kaznom izrečenom Filipu Cikiću zbog prijetnji smrću novinarima u Gornjem Zaostru kod Berana, 8. avgusta prošle godine.

U saopštenju je ponovio riječi koje su, kako je naveo, tada njemu upućene: "Trebali smo da vas ubijemo, mogli smo da vas ubijemo, trebali ste da izgubite glave".

Poručio je da očekuje da za iste riječi bude kažnjen kao Cikić, pozivajući se na jednakost svih pred zakonom.