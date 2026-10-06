Ministarstvo pravde uputilo je Srbiji novu urgenciju za izručenje Svetozara Marovića, četiri dana prije nego što nastupi apsolutna zastara izvršenja zatvorske kazne osuđenom nekadašnjem visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista, potvrđeno je "Vijestima".

Izvor: Mondo/Goran Sivački

To je osmo obraćanje crnogorskih vlasti Srbiji tim povodom, a iz Ministarstva pravde kazali su da su do sada poslali tri zamolnice i pet urgencija.

"Tri urgencije, uključujući i današnju, poslate su po nalogu aktuelnog ministra pravde Bojana Božovića", rekao je sagovornik "Vijesti".

Marović je pravosnažno osuđen na jedinstvenu kaznu od tri godine i devet mjeseci zatvora, čije izvršenje apsolutno zastarijeva 10. oktobra.

Nekadašnji predsjednik državne zajednice Srbije i Crne Gore u Beogradu se nalazi od 2016. godine. Nakon priznanja krivice i izlaska iz pritvora u maju te godine otišao je u prijestonicu Srbije zbog, kako je saopštavala njegova odbrana, liječenja od depresije. Na izdržavanje zatvorske kazne nije se javio, a Srbija ga, uprkos višegodišnjim zahtjevima crnogorskih vlasti, nije izručila, pišu Vijesti.

Marović je sa Specijalnim državnim tužilaštvom 2016. zaključio dva sporazuma o priznanju krivice, prihvatajući odgovornost za ulogu u budvanskim korupcionaškim aferama. Priznao je da je bio na čelu kriminalne grupe koja je, prema nalazima tužilaštva, oštetila Opštinu Budva za oko 45 miliona eura.

Sporazumi su obuhvatali malverzacije u predmetima "TQ Plaza", plato na Jazu, prodaja zemljišta na Prijevoru, "Donji bulevar", seoski put u Krapini, "Kopirajt" i "Properti investment". Pred Višim sudom u Podgorici priznao je zloupotrebu službenog položaja putem podstrekavanja i prevaru.

Potpisani sporazumi proglašeni su tajnim dokumentima, pa je javnost uskraćena za detalje tih akata.

Iako je prihvatio krivicu, Marović je u tadašnjem pisanom obraćanju javnosti tvrdio da od spornih poslova nije imao lične koristi i da je prihvatio da vraća dugove drugih. Priznanje je objašnjavao i strahom za porodicu, dok je sud utvrdio da je krivično djelo priznao svjesno i dobrovoljno.

Marović je bio i predsjednik crnogorskog parlamenta, dugogodišnji bliski partijski saradnik Mila Đukanovića i jedan od glavnih ideologa DPS-a, koji je Crnom Gorom vladao tri decenije, do izbora u avgustu 2020. godine.