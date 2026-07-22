Viši sud u Podgorici odredio je pritvor trojici osumnjičenih, dok je supruzi jednog od njih izrečena mjera zabrane napuštanja mjesta boravišta.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Sutkinja za istragu Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša odredila je pritvor Zoranu Peroviću, Predragu Vukadinoviću i Milošu Božoviću u okviru istrage koju vodi Specijalno državno tužilaštvo (SDT), prenose Vijesti.

Kako prenose Vijesti, Peroviću i Božoviću pritvor je određen zbog sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, dok se Predrag Vukadinović sumnjiči da je, kao saizvršilac, počinio krivično djelo teško ubistvo.

Istovremeno, Almiri Vukadinović, supruzi Predraga Vukadinovića, određena je mjera nadzora kojom joj se zabranjuje napuštanje mjesta boravišta, a privremeno joj je oduzet pasoš.

Prema navodima koje prenose Vijesti, Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv ukupno 11 osumnjičenih zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i ubistvo Saše Klikovca, koji je ubijen 18. jula 2020. godine u Zeti.

SDT sumnja da je organizator ubistva bio sada pokojni Baranin Alan Kožar, koji je, prema navodima Tužilaštva, za izvršenje zločina izdvojio najmanje 50.000 eura. U istrazi se, između ostalih, pominju i braća Predrag i Janko Vukadinović, Budvanin Saša Boreta, kao i Podgoričanin Damir Mandić.

Kako dalje prenose Vijesti, Tužilaštvo smatra da je Igor Krstović podstrekavao Alana Kožara da organizuje ubistvo Saše Klikovca, vjerujući da je Klikovac bio povezan sa pokušajem njegovog ubistva u januaru 2020. godine.

Istraga je, prema navodima SDT-a, proširena i na Miloša Božovića, Ljubišu Đurišića i Marka Radovića, koji se sumnjiče za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Iz SDT-a naglašavaju da je istraga u toku i da će se u daljem postupku utvrđivati odgovornost svih osumnjičenih u skladu sa prikupljenim dokazima.