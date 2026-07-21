Državni tužilac je nakon saslušanja osumnjičenog, donio rješenje kojim mu je određeno zadržavanje u trajanju do 72h.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju odredilo je zadržavanje do 72 sata R.B., zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, nakon što je, prema navodima krivične prijave, fizički napao suprugu i nanio joj teške tjelesne povrede.

“Iz krivične prijave i dostavljenih dokaza proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičeni R.B., dana 20.7 oko 17 časova u Bijelom Polju, u porodičnoj kući, više puta primjenio nasilje prema članu svoje porodice oštećenoj V.K., na način što joj je nakon kraće verbalne rasprave uputio više riječi psovki i uvreda i uzeo staklenu flašu kojom je udario dva puta u predjelu koljena, a zatim je odgurnuo, usljed čega je oštećena pala na ugaonu i udarila rukom i glavom od ivicu vrata, kojom prilikom je zadobila teške tjelesne povrede”, navodi tužilaštvo.

Državni tužilac je nakon saslušanja osumnjičenog, donio rješenje kojim mu je određeno zadržavanje u trajanju do 72h.