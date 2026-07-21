Prijava za isto krivično djelo podnijeta je i protiv Danijele Lazarević iz Bijelog Polja, samostalne savjetnice za zaštitu životne sredine u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje.

Izvor: BS

Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv poslanika Bošnjačke stranke Jasmina Ćorovića zbog sumnje da je dok je bio sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje zloupotrijebio službeni položaj.

Prijava za isto krivično djelo podnijeta je i protiv Danijele Lazarević iz Bijelog Polja, samostalne savjetnice za zaštitu životne sredine u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje.

"Krivično djelo je, kako se sumnja, izvršeno na način što su J.Ć., u svojstvu sekretara Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, i D.L., u svojstvu samostalne savjetnice za zaštitu životne sredine u navedenom Sekretarijatu, prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja, donijeli rješenja kojima su date saglasnosti na elaborate procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena sa ležišta 'Kurilo' i 'Bioča', iako, kako se sumnja, za donošenje takvih rješenja nijesu bili nadležni", saopšteno je iz Uprave policije.

Dodaje se da su policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti "Sjever", u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, preduzeli veći broj kriminalističkih mjera i radnji, izvršili analizu službene dokumentacije i drugih dokaza, kojom prilikom su utvrđene činjenice i okolnosti koje ukazuju na postojanje osnova sumnje da su prijavljena lica izvršila predmetno krivično djelo.

"Sumnja se da je J.Ć., u vrijeme obavljanja poslova sekretara Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, postupajući zajedno sa D.L., dao saglasnost na elaborate procjene uticaja na životnu sredinu za površinsku eksploataciju tehničko-građevinskog kamena iz ležišta 'Kurilo', kao i za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena sa ležišta 'Bioča', sa pratećim objektima za obradu kamena i postrojenjem za proizvodnju asfaltne baze, iako davanje takvih saglasnosti, prema utvrđenim činjenicama, nije bilo u nadležnosti tog organa. Kako se sumnja, na ovaj način prijavljena lica su prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja omogućila ostvarivanje prava i koristi privrednim društvima DOO 'Konstruktor Group' Bijelo Polje i DOO 'Bemax', dok će se eventualna pričinjena šteta, kao i druge činjenice od značaja za krivični postupak, utvrđivati u daljem toku postupka", piše u saopštenju policije.