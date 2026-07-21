Policija je na području opština Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budvu i Bar u okviru planske koordinisane akcije “Autobus” kontrolisala 83 autobusa i sankcionisala 53 vozača. Od jednog vozača autobusa oduzeta je memorijska kartica, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

“Službenici saobraćajne policije su u ovih pet gradova ukupno kontrolisali 83 autobusa i isti broj vozača koji su njima upravljali. Od tog broja, u prekršajima iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima su nađena 53 vozača, u vezi čega su izdata 33 prekršajna naloga i podnijeto je 20 prekršajnih prijava. Od jednog vozača autobusa oduzeta je memorijska kartica radi provjera vjerodostojnosti unesenih podataka”, saopšteno je iz Uprave policije.

Cilj akcije je, kako navode, povećanje nivoa bezbjednosti javnog prevoza putnika, kontrola poštovanja propisa o radnom vremenu vozača i obaveznim odmorima, kontrola pravilne upotrebe tahografa i evidentiranja vremena vožnje, provjera tehničke ispravnosti autobusa, kao i kontrola eventualne preopterećenih vozila, neregistrovanog ili nelegalnog prevoza putnika i drugih prekršaja koji mogu ugroziti bezbjednost saobraćaja na putevima.

“Odgovornim ponašanjem u saobraćaju, odmorom prije dužih putovanja, prilagođavanjem brzine kretanja vozila stanju i uslovima na putu i poštovanjem sveukupnih saobraćajnih propisa zajednički doprinosimo sigurnosti javnog saobraćaja i očuvanju ljudskih života”, zaključili su iz Uprave policije.