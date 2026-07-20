Za 21. septembar odložen je juče nastavak suđenja Zoranu Gašoviću, optuženom za zločin protiv čovječnosti tokom rata u BiH, a najavljeno je da će u podgoričkom Višem sudu tada biti saslušana tri svjedoka.

Izvor: Uprava Policije CG

Otvarajući glavni pretres, predsjednik specijalnog vijeća sudija Simo Rašović kazao je da su na jučerašnjem ročištu planirali da se putem video-linka iz kantonalnog suda BiH u Sarajevu, u svojstvu svjedoka sasluša Mehmed Musić, ali da je glavni pretres odložen zbog tehničkih problema, pišu Vijesti.

Objašnjeno je da sud nije bio u mogućnosti da “otvori” CD i odštampa 45 stranica objedinjenih izjava svjedoka Mehmeda Musića.

Sudija je upoznao stranke u sudskom postupku, specijalnu tužiteljku Tanju Čolan Deretić, punomoćnika oštećene Feride Nišić, advokata Dalibora Tomovića, branioca okrivljenog advokata Danila Mićovića, da prije saslušanja ovog svjedoka treba kao dokaz provesti sve izjave koje je dao u Hagu i Sarajevu. Ipak, do toga nije došlo jer se pojavio problem.

“Sud nije mogao da otvori CD koji je Višem sudu dostavio SDT, na kojem se nalaze dokazi - objedinjene izjave svjedoka Musića. Zapravo, otvorili smo, ali svih 45 stranica je bilo prazno. Nema ništa”, kazao je sudija.

Reagovala je specijalna tužiteljka Čolan Deretić, ističući da je sudu dostavljena fleš memorija na kojoj su dokazi, a ne na CD-u. Dodala je da je advokat Tomović otvorio.

Sudija je zatim naveo da, osim navedenog tehničkog problema, sud ima problem sa zapisnikom od 8. 11. 1995. koji u cjelosti nije čitljiv.

“Sud ima zapisnik izjave svjedoka Mehmeda Musića od 16. 6. 1996. godine, ali ne sve stranice. Počinje sa prvom stranicom, zatim je šesta, i dalje slijedi 11, 13, 14. i 15. strana”, kazao je sudija Rašović.

“Netačni su navodi suda da objedinjene izjave svjedoka Musića u Hagu nema u spisima predmeta, jer se to već nalazi kod kolege advokata Tomovića, a taj zapisnik mu je predao Viši sud. Dakle, sud je imao u rukama, a gdje je sada, neka ga nađe”, kazala je specijalna tužiteljka Čolan Deretić.

Sudija je ponovio da su apsolutno tačni i provjerljivi navodi da se sa CD-a otvara 45 bijelih stranica bez teksta. Sud je naložio SDT-u da dostavi Višem sudu u pisanoj formi objedinjene izjave svjedoka Musića, kao i ostale zapisnike koje sadrže manjkavosti.

Specijalna tužiteljka Čolan Deretić je dodala da je prilikom kontrole optužnice predsjednik vanraspravnog vijeća sudija Nenad Vujanović komentarisao Musićeve izjave, što, kao je ocijenila, sud je imao njegove objedinjene izjave.

Advokat Danilo Mićović dodao je da odbrana ima isti problem kao i sud, jer nema sveobuhvatne izjave svjedoka Musića.

“Odbrana je mišljenja da dok se odbrani ne obezbijede sve izjave, kao reče SDT, ključnog svjedoka, ne možemo pristupiti njegovom saslušanju putem video linka”, upozorio je Mićović. Dodao je da odbrana danas nije spremna da na kvalitetan način zastupa okrivljenog.

“Sve što je brzo, reče naš narod, to je i kuso, a brzina utiče na kvalitet”, istakao je Mićović, javljaju Vijesti.

Sudija Simo Rašović je putem video-linka upoznao kantonalni sud BiH u Sarajevu da će Mehmed Musić svjedočiti 12. oktobra. Do tada će odbrani biti dostavljeni određeni zapisnici koje nije primila.

U optužnici specijalna tužiteljka Tanja Čolan Deretić, između ostalog, navodi da je okrivljeni Zoran Gašović vršio preseljenja, porobljavao bosanske Muslimane i učestvovao u ubistvima.

To se, piše, dešavalo od juna do decembra 1992. kada je vršen sistematski napad vojske Republike Srpske i paravojnih formacija.

Gašoviću se, između ostalog, stavlja na teret da je odbarao 49 bosanskih Muslimana, koji su odvedeni u kasarnu u Lukavici, od kojih se njih 48 vodi kao nestalo, pišu Vijesti.

U decembru 1992. godine je, prema optužnici, pomogao u prislinom preseljenju iz Hadžića u Vogošću, u čemu je aktivno učestvovao.

Zarobljeni civili su odvedeni u policijsku stanicu opštine Hadžići i takozvanu garažu. Navodi se da je mučio Zaima Bećirovića mjesec dana, a nakon ispitivanja ga udarao šakom, od čega je izgubio svijest.

Udarao je, stoji, palicom i mučio Avda Hisovića, kao i Aliju Bašića, Adila Bećirovića, Šefka Musića, Mehdi Ibrahima i Smaila, a Ekremu Haskoviću prijetio je da će ga ubiti, prenose Vijesti.

Navodi se da je Muja Musića tukao, dok je 20. maja 1992. Armina Bećirovića zatvorio u garaži, te udarao pištoljem, puškom i palicom.

Suada Musića je, takođe, porobio bez pravnog osnova, a sve na osnovu vjere i nacionalnosti.

Jednoj od oštećenih žena stavio je nož pod vrat, iscijepao joj košulju i silovao je dok je bila u trudnoći.