Odluke su donijete 17. jula bez održavanja sjednice, na osnovu saglasnosti većine članova Vlade.

Izvor: MONDO/ MILICA MRVALJEVIĆ

Vlada je imenovala Dejana Bojića za pomoćnika direktora Uprave policije i rukovodioca Sektora granične policije, Miloša Pekovića za rukovodioca Sektora za obezbjeđivanje ličnosti i objekata, Harisa Đurđevića za rukovodioca Sektora policije opšte nadležnosti, te Velimira Furtulu za rukovodioca Sektora za borbu protiv kriminala. Odluke su donijete 17. jula bez održavanja sjednice, na osnovu saglasnosti većine članova Vlade.

Kako je saopšteno, Dejan Bojić i Miloš Peković na ove funkcije dolaze nakon što su ih obavljali u statusu vršilaca dužnosti, dok je Haris Đurđević prethodno bio načelnik Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“. Velimir Furtula je, takođe, do imenovanja obavljao funkciju vršioca dužnosti rukovodioca Sektora za borbu protiv kriminala.

„Vlada Crne Gore je, dana 17. jula bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, dala saglasnost za navedena postavljenja, saglasno članu 17 stav 2 Zakona o unutrašnjim poslovima“, navodi se u odlukama Vlade.