"Sud je našao da u njegovim radnjama nijesu ostvarena bitna obilježja bića krivičnog djela koje mu je optužbom stavljeno na teret", saopštio je Osnovni sud u Podgorici

Izvor: MONDO

Osnovni sud u Podgorici oslobodio je Veselina Barovića od optužbe kojom je predstavljeno da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

“U bitnom optužba se temeljila na činjenici da je Veselin Barović neovlašćeno držao dio automatskog vatrenog oružja – okvir za municiju automata marke ” Hekler&Koch ” sa pripadajućom municijom i to 17 metaka kalibra 9x19mm”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, sud je imao u vidu odredbu člana 3 stav 2 Zakona o oružju, kojom je propisano da se oružjem smatra svaki dio ili zamjenski dio koji je posebno namijenjen za vatreno oružje i bitan za njegovo funkcionisanje, uključujući i glavne djelove oružja, za čiju je nabavku potrebno odobrenje.

“Iz nalaza i mišljenja vještaka balističke struke Milovana Mihailovića proizlazi da je predmetni okvir za municiju automata marke “Heckler & Koch” odvojiv od oružja, odnosno da nije integralni dio oružja, te da ne spada u njegove glavne djelove. Stoga, sud je našao da predmetni okvir ne predstavlja dio oružja za čije je držanje potrebno posebno odobrenje u smislu citirane zakonske odredbe”, naglašeno je.

Nadalje, iz dopisa Ministarstva unutrašnjih poslova proizlazi da Barović posjeduje važeći oružni list za pištolj marke “Jericho”, model 941F, kalibra devet mm Luger, dok je vještak potvrdio da se pronađena municija kalibra 9×19 mm može koristiti upravo za navedeno oružje.

Imajući u vidu navedeno, kako se zaklučuje, sud je našao da u njegovim radnjama nijesu ostvarena bitna obilježja bića krivičnog djela koje mu je optužbom stavljeno na teret.