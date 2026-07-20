Odluka sa telefonske sjednice Vlade.

Izvor: MONDO/ MILICA MRVALJEVIĆ

Vlada je na telefonskoj sjednici 17. jula dala saglasnost da Miloš Peković, Haris Đurđević, Velimir Furtula i Dejan Bojić budu imenovani za pomoćnike direktora Uprave policije.

Data je saglasnost da Peković bude postavljen za pomoćnika direktora policije – rukovodioca Sektora za obezbjeđivanje ličnosti i objekata. Peković je dosadašnji vršilac dužnosti pomoćnika direktora policije – rukovodioca tog sektora.

Vlada je dala saglasnost da Đurđević, dosadašnji načelnik Regionalnog centra bezbijednosti „Sjever“, bude postavljen za pomoćnika direktora policije – rukovodioca Sektora policije opšte nadležnosti.

Furtula će biti postavljen za pomoćnika direktora policije – rukovodioca Sektora za borbu protiv kriminala. On je dosadašnji v.d. pomoćnika direktora policije – rukovodioca tog sektora.

Bojić će, takođe, biti postavljen za pomoćnika direktora policije – rukovodioca Sektora granične policije. On je takođe dosadašnji v.d. pomoćnika direktora te institucije – rukovodioca tog sektora.