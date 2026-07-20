Kako se navodi, P.M. je prekoračio dozvoljenu brzinu kretanja, a kontrolom je utvrđeno da je vozilom upravljao pod dejstvom alkohola od 3,20 promila.

Izvor: Uprava policije/X

U okviru kampanje “Živi ne žuri”, policija je uhapsila Podgoričanina P.M. (43), zbog prekoračenja brzine i vožnje pod dejstvom alkohola.

“Naime, podgorička policija je na putnom pravcu Podgorica-Cetinje kontrolisala, a potom i uhapsila P.M. iz Podgorice”, saopštila je Uprava policije na mreži X.

Kako se navodi, P.M. je prekoračio dozvoljenu brzinu kretanja, a kontrolom je utvrđeno da je vozilom upravljao pod dejstvom alkohola od 3,20 promila.