Kako se navodi, P.M. je prekoračio dozvoljenu brzinu kretanja, a kontrolom je utvrđeno da je vozilom upravljao pod dejstvom alkohola od 3,20 promila.
U okviru kampanje “Živi ne žuri”, policija je uhapsila Podgoričanina P.M. (43), zbog prekoračenja brzine i vožnje pod dejstvom alkohola.
“Naime, podgorička policija je na putnom pravcu Podgorica-Cetinje kontrolisala, a potom i uhapsila P.M. iz Podgorice”, saopštila je Uprava policije na mreži X.
Kako se navodi, P.M. je prekoračio dozvoljenu brzinu kretanja, a kontrolom je utvrđeno da je vozilom upravljao pod dejstvom alkohola od 3,20 promila.
,,Živi, ne žuri”— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG)July 20, 2026
♂️Saobraćajna@PolicijaCGu#PGje na putnom pravcu PG-CT kontrolisala a potom lišila slobode P.M. (43) iz#PG.
P.M. je prekoračio dozvoljenu brzinu kretanja, a kontrolom je utvrđeno da je vozilom upravljao pod dejstvom alkohola od 3⃣,2⃣0⃣ g/kg u organizmu‼️pic.twitter.com/P9YfoMGxET