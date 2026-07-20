Predmet “Tunel” odnosi se na prokopavanje podzemnog prolaza od stana u Njegoševoj ulici do depoa Višeg suda, koje je otkriveno u septembru 2023. godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ročište u predmetu “Tunel” danas je u Osnovnom sudu u Podgorici odloženo jer se na njemu nije pojavio tužilac Marko Mugoša, koji je ranije tražio odlaganje zbog korišćenja godišnjeg odmora.

U tom predmetu optuženi su Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić, Nikola Milačić, Katarina Baćović i Marijan Vuljaj, a tužilaštvo ih tereti za krivična djela povezana sa prokopavanjem tunela do depoa Višeg suda u Podgorici, pišu "Vijesti".

Mirotić i Baćović su iz pritvora stražarno sprovedeni u sud.

Predmet “Tunel” odnosi se na prokopavanje podzemnog prolaza od stana u Njegoševoj ulici do depoa Višeg suda, koje je otkriveno u septembru 2023. godine. Prema navodima optužbe, cilj je bio da se dođe do predmeta i dokaznog materijala koji su se nalazili u sudskom depou.

Mugoša je podneskom od 9. jula zatražio odlaganje današnjeg pretresa, navodeći da je od 20. jula do 7. avgusta na godišnjem odmoru i da zbog toga nije u mogućnosti da prisustvuje suđenju.

Na današnji pretres bila je pozvana i vještakinja za forenzičku genetiku Jelena Jovanović, ali je sud obavijestio da ne dolazi nakon zahtjeva tužilaštva za odlaganje, prenose "Vijesti".

Advokati Stefan Jovanović i Danilo Mićović su negodovali zbog odlaganja, istučući da se radi o predmetu od posebnog interesa javnosti, sud mora da postupa u skladu sa svojim obavezama, poručujući da “sud nije neko ko ispunjava želje bilo kojoj instanci u postupku”.

Nastavak suđenja zakazan je za 13. avgust u devet časova.

Apelacioni sud je početkom jula ukinuo oslobađajuću presudu Osnovnog suda u Podgorici i predmet vratio na ponovno suđenje pred izmijenjenim vijećem.

Prvostepenom presudom Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić i Nikola Milačić bili su oslobođeni optužbe da su izvršili krivično djelo kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim djelom teška krađa u saizvršilaštvu.

Katarina Baćović je istom presudom bila oslobođena optužbi za kriminalno udruživanje, tešku krađu u saizvršilaštvu i falsifikovanje isprave, dok je Marijan Vuljaj oslobođen optužbe za pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.