Iz Uprave policije saopšteno je da se incident dogodio u petak oko 16.30 časova u prostorijama Stanice granične policije I Herceg Novi.

Izvor: Profimedia

Ruski državljanin A.D.B. (26) uhapšen je zbog sumnje da je na graničnom prelazu Debeli brijeg napao dvojicu policijskih službenika, koji su tom prilikom zadobili lake tjelesne povrede.

Iz Uprave policije saopšteno je da se incident dogodio u petak oko 16.30 časova u prostorijama Stanice granične policije I Herceg Novi.

Prema sumnjama policije, A.D.B. je najprije jednog policijskog službenika udario pesnicom u glavu, a potom ga objema rukama odgurnuo u predjelu grudi.

Nakon toga je pokušao da napusti službene prostorije, ali su ga policajci spriječili. Kako navode iz policije, tom prilikom je nastavio da pruža aktivan otpor i fizički napada oba službenika, zadajući im udarce rukama i nogama, nakon čega je savladan i stavljen pod kontrolu.

Obojica policijskih službenika zadobila su lake tjelesne povrede.

Protiv A.D.B. podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Osumnjičeni je priveden dežurnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, koji mu je nakon saslušanja odredio zadržavanje do 72 sata. Po isteku tog roka biće priveden sudiji za istragu Osnovnog suda u Herceg Novom.