Nakon ukazane prve medicinske pomoći u bjelopoljskoj bolnici, G.Š. je zbog težine povreda hitno upućen na dalje liječenje u Klinički centar Crne Gore (KCCG) u Podgorici.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Radnik fabrike peleta G.Š. (43) zadobio je teške povrede nakon što se na njega obrušila paleta sa bukovim daskama u proizvodnom pogonu kompanije „Pelengić Trade“ u naselju Nedakusi kod Bijelog Polja.

Kako „Vijesti“ saznaju iz Opšte bolnice u Bijelom Polju, do nesreće je došlo tokom obavljanja redovnih radnih zadataka, kada je radnik zadobio povrede opasne po život.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Bijelom Polju potvrđeno je da je dežurni tužilac obavio uviđaj na mjestu događaja.

„Do povrjeđivanja je došlo prilikom podizanja palete sa drvenom građom, radnom mašinom – viljuškarom, nakon čega je došlo do pada drvene građe – dasaka na radnika, kojom prilikom je zadobio povrede“, kazali su „Vijestima“ iz bjelopoljskog ODT-a.