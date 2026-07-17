Odbor je ukazao na potrebu nastavka ulaganja u stručno usavršavanje zaposlenih i jačanje institucionalnih kapaciteta, kako bi Agencija mogla efikasnije da odgovori na zadatke definisane zakonom

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu usvojio je izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) za 2025. godinu, nakon razmatranja rezultata rada te institucije i aktuelnih bezbjednosnih izazova.

Sjednici su prisustvovali direktor ANB-a Ivica Janović i njegovi saradnici, koji su članovima Odbora predstavili aktivnosti Agencije tokom izvještajnog perioda, sa posebnim osvrtom na sprovođenje poslova iz njene nadležnosti u uslovima složenih međunarodnih i regionalnih bezbjednosnih prilika, prenose Vijesti.

Tokom rasprave razmotrena je trenutna bezbjednosna situacija, izazovi koji su obilježili prethodnu godinu, kao i pravci daljeg razvoja Agencije i unapređenja saradnje sa domaćim i međunarodnim partnerima.

Članovi Odbora ocijenili su da postojeće bezbjednosne okolnosti zahtijevaju stalno praćenje, prilagođavanje i jačanje kapaciteta institucija, imajući u vidu promjene u regionalnom i globalnom okruženju.

U izvještaju sa sjednice navodi se da je ANB svoje aktivnosti realizovala u skladu sa Ustavom i zakonskim ovlašćenjima, usmjeravajući rad na zaštitu nacionalne bezbjednosti. Istaknuto je da je Agencija ostvarila rezultate u identifikovanju i sprečavanju aktivnosti koje mogu ugroziti interese države u oblasti bezbjednosti, ekonomije i drugim važnim segmentima, pi[u Vijesti.

Odbor je ukazao na potrebu nastavka ulaganja u stručno usavršavanje zaposlenih i jačanje institucionalnih kapaciteta, kako bi Agencija mogla efikasnije da odgovori na zadatke definisane zakonom.

Posebna pažnja posvećena je i daljem razvoju tehnoloških kapaciteta, unapređenju infrastrukture i primjeni savremenih rješenja u radu ANB-a.

Nakon sprovedene rasprave, Odbor je većinom glasova prihvatio Izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost za 2025. godinu. Za predstavnika Odbora koji će izvještavati Skupštinu određen je predsjednik tog tijela Dane Marković.

Na istoj sjednici usvojeni su i izvještaji o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva odbrane, o stanju u Vojsci Crne Gore, kao i o angažovanju pripadnika Vojske u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima van zemlje tokom prethodne godine.