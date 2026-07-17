Medenica se oslobađa optužbe da je izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja, jer nije dokazano da je prekoračila granice svojih ovlašćenja, kazao je Tabaš, navodeći da presuda postaje pravosnažna danom donošenja.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Apelacioni sud pravosnažno je oslobodio bivšu predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu optužbe za zloupotrebu službenog položaja u predmetu koji se odnosi na postupanje prema sudiji Osnovnog suda u Rožajama Milosavu Zekiću, jer nije dokazano da je prekoračila granice svojih ovlašćenja, pišu "Vijesti".

Sudija izvjestilac Predrag Tabaš saopštio je da je Apelacioni sud odbio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva kao neosnovanu, dok je uvažio žalbe odbrane i preinačio prvostepenu presudu.

Medenica se oslobađa optužbe da je izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja, jer nije dokazano da je prekoračila granice svojih ovlašćenja, kazao je Tabaš, navodeći da presuda postaje pravosnažna danom donošenja.

Medenica je nakon izricanja presude kazala "srećna sam što još uvijek ima ovakvih sudija koje nisu na prodaju".

Medenica je u ponovljenom postupku pred Višim sudom u Podgorici bila osuđena na šest mjeseci zatvora. Apelacioni sud je ranije ukinuo prethodnu prvostepenu presudu kojom joj je bila izrečena ista kazna.

Prema optužnom predlogu, Medenica je 2019. godine, kao predsjednica Vrhovnog suda i članica Sudskog savjeta, nakon što je dobila podatke da se protiv sudije Milosava Zekića vodi krivični postupak pred Osnovnim sudom u Kotoru, odlučila da ne preduzima dalje radnje i predmet arhivirala.

Tužilaštvo je tvrdilo da je na taj način Zekiću pribavila korist jer nije bio privremeno udaljen sa sudijske funkcije, dok je odbrana osporavala da je Medenica imala ovlašćenje da odlučuje o takvoj mjeri. Apelacioni sud je, prihvatajući žalbe odbrane, zaključio da nije dokazano da je prekoračila granice službenih ovlašćenja, prenose "Vijesti".

Sa istim slučajem povezan je i postupak protiv bivše sekretarke Sudskog savjeta Vesne Aćimić, koja se pred Osnovnim sudom u Podgorici tereti za zloupotrebu službenog položaja i sprečavanje dokazivanja zbog postupanja po informacijama u vezi sa predmetom Zekića.

Branilac Vesne Medenice Zdravko Begović kazao je nakon odluke Apelacionog suda da je time potvrđeno ono što je od početka tvrdila odbrana – da nema dokaza da je bivša predsjednica Vrhovnog suda izvršila krivično djelo zloupotrebe službenog položaja.

"Dan je kada se može reći da je pravda spora, ali ipak došla. Apelacioni sud je donio odluku za koju smo od prvog dana tvrdili da mora biti takva – oslobađajuća, jer nema dokaza da je Vesna Medenica zloupotrijebila službeni položaj", kazao je njen branilac.

On je istakao da je značajno što je odluka Apelacionog suda pravosnažna i da na nju više ne postoji mogućnost žalbe Specijalnog državnog tužilaštva.

Prema njegovim riječima, sud je odluku zasnovao isključivo na dokazima i sadržini spisa predmeta, bez obzira na eventualne druge pritiske.

Begović je pojasnio da je Apelacioni sud kao ključni razlog za oslobađanje Medenice naveo da ona kao pojedinac nije bila nadležna da odlučuje o pitanju koje se odnosilo na sudiju Milosava Zekića, već da je to bila nadležnost Sudskog savjeta kao kolektivnog organa, prenose "Vijesti".

Dodao je da je istog dana kada je Medenica obaviještena o postupku protiv Zekića, o tome bio obaviješten i Sudski savjet, zbog čega, kako je naveo, nije postojala obaveza da ona sama preduzima radnje.

Govoreći o službenoj zabilješci koju je Medenica sačinila na unutrašnjem omotu spisa, branilac je kazao da ona nije predstavljala zvanični dokument, već internu bilješku, te da ni u tom dijelu nema dokaza o postojanju krivične odgovornosti.

"Žao mi je što nije ranije utvrđeno ono što je danas utvrdio Apelacioni sud, ali je važno da je konačna odluka donesena”, kazao je on.