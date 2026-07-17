Tokom policijskih aktivnosti identifikovani su i pronađeni A.T. (19) iz Kotora, B.P. (19) iz Tivta i maloljetnik (17) iz Kotora.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kotorska policija podnijela je krivične prijave protiv trojice osumnjičenih, među kojima je i jedan maloljetnik, zbog sumnje da su u saizvršilaštvu nanijeli tešku tjelesnu povredu dvadesetsedmogodišnjem Kotoraninu tokom tuče koja se dogodila 14. jula na gradskoj rivi u Kotoru.

Incident se dogodio 14. jula oko 1.20 časova, kada je na gradskoj rivi došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom više osoba. Tom prilikom povrijeđeni Kotoranin zadobio je dvostruki spiralni prelom desne potkoljenice, nakon čega su se napadači udaljili sa mjesta događaja prije dolaska policije.

„Preduzimajući sveobuhvatne mjere i radnje iz svoje nadležnosti, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor rasvijetlili su događaj i identifikovali izvršioce, nakon čega su, po naredbi nadležnog suda, izvršili pretrese na dvije lokacije na području opštine Kotor“, saopšteno je iz Uprave policije.

Tokom policijskih aktivnosti identifikovani su i pronađeni A.T. (19) iz Kotora, B.P. (19) iz Tivta i maloljetnik (17) iz Kotora.

Prilikom pretresa prostorija koje koristi A.T. policija je pronašla vatreno oružje sa 12 komada municije. Kako je navedeno, oružje je posjedovano na osnovu važećeg oružnog lista koji glasi na ime njegovog roditelja, ali je privremeno oduzeto iz preventivnih razloga.

„Nakon sprovedene kriminalističke obrade i prikupljenih obavještenja, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru naložio je da se protiv A.T., B.P. i maloljetnika u redovnom postupku podnese krivična prijava zbog osnovane sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično djelo teška tjelesna povreda“, naveli su iz policije.

Policija je saopštila i da će protiv još jednog učesnika događaja, J.P. (19) iz Kotora, biti podnijeta prekršajna prijava zbog kršenja Zakona o javnom redu i miru.