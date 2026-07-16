U komunikaciji vođenoj u martu 2020. godine, dvojica korisnika kriptovane aplikacije razgovaraju o praćenju više osoba, angažovanju tajnih izvora, paljenju automobila jednog advokata i otmici.

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Ja sam se usresredio na to da mi Vedran pošalje nekog u PG da onom advokatu zapalimo auto, poručivao je na Skaju Krsto Vujić u komunikaciji sa nedavno uhapšenim Milijem Bajramovićem.

Dešava se to nakon što je ta grupa škaljaraca, kako tvrde iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), ubila Šćepana Roganovića i pošto su saznali za hapšenje “kolege” Miloša Đuričkovića kojeg zovu Đula i bojazni da bi mogao progovoriti o zločinu iz 13. februara 2002. godine, pišu "Vijesti".

U komunikaciji vođenoj u martu 2020. godine, dvojica korisnika kriptovane aplikacije razgovaraju o praćenju više osoba, angažovanju tajnih izvora, paljenju automobila jednog advokata i otmici čovjeka čiji nestanak, kako navode, treba da izazove strah i paranoju među suparnicima.

Bave se, međutim, i sopstvenim redovima - pa komentarišu i ponašanje, odnosno strah svojih saboraca, koje će “prije srce otkinuti”, nego što ih protivnici ubiti.

“Možda mogu ja nać’ nekog da to završi brate... Mada je sad zbog ove situacije teško zbog policije”, odgovara mu Bajramović, aludirajući na tadašnju pandemiju korona virusa i zabrane kretanja.

Potom i poručuje da je možda bolje sačekati - da najprije probaju da preokrenu Đuričkovića.

“Jel bolje vidjet prvo možda da proba Đula da se preokrene, pa onda ga i prebit ako treba šipkama”, piše Bajramović.

Vujić mu odgovara: “Važi brat, aj sinoć sam pisao Vedranu, da vidim ima li on koga da pošalje nekoga da obiđe to. Malo da vidimo situaciju, poslao sam mu i adresu i sve i koje auto, pa ćemo viđet, ali sad i zbog ovoga, ako uvedu policijski čas, al’ ajde neka pošalje nekoga dan-dva, pa onda ako mu bude teško ili nešto, onda ćemo gledati da vidiš ti”.

Bajramović je pristao na takav dogovor i pitao - “A šta priča Marko molim te” i dobija odgovor: “Ništa posebno, kao da s tobom je na vezi”...

“Malo sam ga ja ohrabrio, ali ništa mu nerealno nisam rekao, samo da će mu se pomoć sve kad izađe da bude uz Mrvu, da se nastavi ratovat itd... Oće valjda, jer nema kud. Do sad se folirao, sad više izbora nema bez da ratuje”, piše Bajramović.

Sada pokojni Vujić tada je poručio da taj njihov saradnik nema izbora, ali naglašava: “Izbora nema bez tako, u stvari kako god ‘oće - Bobo, Siniša i Marko”...

“Mi ćemo ih pomagat ako će da ratuju, ako neće neka se snalaze sami... A ovi će ih sigurno napadnut”, poručuje Vujić.

Bajramović je, kako piše, saglasan sa tim: “Pa ‘oće napanut nekoga, ali meni nisu jasni oni - da evo, mi što vise ubijamo, naši se sve više boje”...

“Ne da se boje, nego ono je prizor - nekoga od naših dolje će prije srce očistiti nego da ih ovi ubiju... Ali ovo brate između mene i tebe, da ne širimo kakvi su nam drugovi”, dodaje Vujić.

Užas, nema šta tu - dodaje Bajramović, pa konstatuje da je Obrad “baš katastrofa”, a da “Siniša od straha oće da se onesvijesti”...

Vujić potom prekida razgovor, poručujući da ide da priprema ručak kako makar nakratko ne bi mislio o, kako ih opisuje, uplašenim saradnicima.

Razgovor se, međutim, nastavlja nekoliko sati kasnije, kada Bajramović saopštava da je preko posrednika došao do novih informacija o Nikoli Tafri, čovjeku za kojeg tvrdi da je ranije radio sa njim.

“Čuo sam se sa Trkačem danas, pa mi priča kako ovaj njegov dolje u HN poznaje onog N. Tafru što je radio sa mnom u La Bambu. Ima kriptu Tafra i priča da je na vezi sa Zurovcem. Sa njima je on izgleda, a glup je pa se provaljuje sam”, piše Bajramović.

Navodi i da je čovjek preko kojeg dobijaju informacije potpuno nepoznat drugoj strani, zbog čega vjeruje da ga neće povezati sa njima.

“A taj Trkačev je anonimus, ne zna za njega niko niti može pretpostavit da javlja nama. Tako da će se ispitivat pomalo, imaćemo tu dobre informacije, ja mislim”, poručuje on.

Vujić odgovara da je to “odlično” i traži da se Tafra ispita gdje se nalazi Zurovac. Bajramović mu prenosi odgovor da je navodno u Njemačkoj, ali ističe da nije siguran koliko je ta informacija pouzdana, prenose "Vijesti".

Sagovornici potom nagađaju zbog čega bi Tafra posjedovao kriptovani telefon. Vujić pretpostavlja da mu je uređaj dat jer je pomorac i da bi za njih mogao obavljati poslove na brodu.

Bajramović navodi da već duže zna da Tafra koristi takav telefon i da je to, kako tvrdi, bilo vidljivo i na fotografijama koje je objavljivao na društvenim mrežama.

“On se slikao sa kriptom na Instagram i to da se vidi ona prepiska kad ti neko prosljeđuje prepisku, pa siva pozadina. Odmah se vidi kripta”, piše on.

Dodaje da se Tafra navodno i hvalio da posjeduje kriptovani telefon i da je u kontaktu sa Zurovcem, ali najavljuje da će njihov izvor iz njega postepeno izvlačiti informacije.

Bajramović potom predlaže da o Tafri ispita i čovjeka kojeg naziva Bobo, jer su, prema njegovim riječima, njih dvojica jedno vrijeme svakodnevno trenirali zajedno u šumi.

Vujić ga upozorava da sagovorniku ni slučajno ne pominje kriptovani telefon.

“Naravno, nego da vidim kao gdje je, šta je, sa kime je”, odgovara Bajramović.

Nakon razgovora o prikupljanju informacija, njihova komunikacija prelazi na otvoreno razmatranje otmice jednog od suparnika, čiji bi nestanak, prema njihovim porukama, trebalo da izazove strah i nepovjerenje unutar protivničke grupe.

“Moraćemo otet nekoga od njih i to da im bude pakao od paranoje. Neće smjet izać niko od njih”, piše Bajramović.

Kao moguću metu označava osobu koju naziva Žmukica, objašnjavajući da bi njegov nestanak bio posebno težak za protivnike zbog povjerenja koje u njega imaju.

“Jednoga moramo, a najprije Žmukicu. Pogotovo što ovaj ima povjerenja u njega. Tu onda ide mijenjanje štekova, svega, paranoja najveća, jer će znat da je ovaj sve pričao”, navodi Bajramović.

Vujić prihvata takvu zamisao i ocjenjuje da bi protivničkoj grupi psihološki najteže bilo upravo to da otetog čovjeka nikada ne pronađu, pišu "Vijesti".

“Još kad ga nikad ne nađu, mogu mislit kakav će strah imat”, odgovara on.

Bajramović potom poručuje da suparnicima ne smiju dozvoliti da se oporave i da u narednih nekoliko mjeseci moraju izvesti “neki udarac”.

Pandemiju koronavirusa i ograničenja kretanja sagovornici, sudeći prema komunikaciji, doživljavaju samo kao privremenu prepreku.

“Čim prođe ova korona da zapnemo”, piše Vujić, na šta Bajramović odgovara da će to učiniti i dodaje da bi im izlazak Marka na slobodu mnogo značio.

Njih dvojica zatim razgovaraju o suđenju tog čovjeka, uz procjenu da bi do ljeta mogao izaći iz zatvora, te ponovo kritikuju ljude na koje se oslanjaju na jugu države, nazivajući ih nesposobnim.

Bajramović ubrzo Vujiću prosljeđuje i odvojenu prepisku sa osobom koju pita za Tafru. Iz odgovora se vidi da je Tafra počeo da plovi, ali sagovornik tvrdi da ne zna sa kim je povezan.

Bajramović pita Vujića treba li tom sagovorniku nešto dodatno reći, ali dobija odgovor da ne otkriva ništa, jer bi time mogli samo ugroziti prikupljanje informacija.

“Ne, nemoj ništa. Pusti ga. Vidiš i da mu kažeš, ništa nećemo dobit, samo sje*at nešto”, piše Vujić.