Tužilaštvo navodi da je nakon toga fizički nasrnuo i na njenog maloljetnog sina.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Kotoru odredilo je zadržavanje do 72 sata Budvaninu N.R. zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Prema saopštenju ODT-a, osumnjičeni je, kako se sumnja, najprije prijetio svojoj vanbračnoj partnerki, a potom je odgurnuo, usljed čega je zadobila lake tjelesne povrede, prenosi CdM.

Tužilaštvo navodi da je nakon toga fizički nasrnuo i na njenog maloljetnog sina.

Zadržavanje do 72 sata određeno mu je zbog procjene da postoji opasnost od ponavljanja krivičnog djela.