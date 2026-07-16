Usljed siline udara, šesnaestogodišnjak je odbačen na autobus koji se kretao suprotnom kolovoznom trakom, pri čemu je zadobio teške tjelesne povrede opasne po život.

Izvor: Uprava policije

Osnovno državno tužilaštvo u Baru zatražilo je određivanje pritvora za R.S., koji je osumnjičen za teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja zbog saobraćajne nezgode u Šušnju u kojoj je teško povrijeđen šesnaestogodišnji državljanin Poljske, prenosi CdM.

Prema navodima Tužilaštva, nesreća se dogodila 11. jula 2026. godine kada je osumnjičeni upravljao putničkim vozilom koje je na pješačkom prelazu oborilo maloljetnog pješaka.

Usljed siline udara, šesnaestogodišnjak je odbačen na autobus koji se kretao suprotnom kolovoznom trakom, pri čemu je zadobio teške tjelesne povrede opasne po život.

Iz Tužilaštva su naveli da je vozilom upravljao državljanin Kosova, dok je odmah nakon nesreće na mjestu događaja obavljen uviđaj kojim je rukovodio dežurni državni tužilac, uz učešće službenika Uprave policije i vještaka saobraćajne struke, piše CdM.