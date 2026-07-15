Trošenje državnog novca nije moj životni stil, niti moj manir, poručio je danas bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović, tražeći od Višeg suda u Podgorici da ga oslobodi optužbe za zloupotrebu službenog položaja.

Izvor: Vlada Crne Gore/B.Ćupić

Nakon završnih riječi tužilaštva, odbrane i optuženog, sud je izricanje presude zakazao za 10. septembar.

Specijalni tužilac Siniša Milić kazao je da je tokom postupka nesporno utvrđena Simovićeva krivica i da je bivši ministar bio svjestan svojih postupaka, pišu Vijesti.

Prema stavu tužilaštva, Simović je privatne troškove članova porodice prikazivao kao službene, koristeći sredstva namijenjena reprezentaciji. Tužilac je, između ostalog, ukazao na boravke Simovića i njegove supruge u hotelu „Splendid“ i u Rimu, navodeći da nijesu pronađeni putni nalozi koji bi dokazali službenu prirodu tih troškova.

Milić je predložio sudu da Simovića oglasi krivim i kazni zatvorom, ocjenjujući da je takva sankcija važna zbog generalne prevencije i odvraćanja drugih javnih funkcionera od zloupotrebe položaja. Zatražio je i da sud prilikom odmjeravanja kazne cijeni činjenicu da je Simović u vrijeme izvršenja djela bio visoki državni funkcioner.

Simovićev branilac Miroslav Adžić zatražio je oslobađajuću presudu, navodeći da rad državnog funkcionera tokom vikenda ili van uobičajenog radnog vremena nije nezakonit.

On je podsjetio da je predmet formiran po krivičnoj prijavi bivšeg ministra poljoprivrede Aleksandra Stijovića. Adžić je kazao da, ukoliko sud ipak odluči drugačije, prilikom odmjeravanja kazne treba da uzme u obzir da Simović ranije nije osuđivan, da je otac troje djece, da ima dvoje unučadi i da je starije životne dobi, prenose Vijesti.

Simović je u završnoj riječi ponovio da se ne osjeća krivim i da tužilaštvo nije ponudilo konkretan dokaz, već pretpostavke zasnovane na tome što su pojedini računi nastajali vikendom ili van radnog vremena.

Kazao je da su sporni troškovi reprezentacije nastali u vezi sa obavljanjem službenih dužnosti i u skladu sa internim procedurama Ministarstva poljoprivrede.

„Kao javni funkcioner, u mandatu koji predmet optužbe obuhvata, obavljao sam svoje dužnosti striktno u okvirima ovlašćenja i zakona. Troškovi reprezentacije predstavljaju korišćenje mog zakonskog i pripadajućeg prava radi vršenja posla, a ne bilo kakvo nanošenje štete državi“, rekao je Simović.

Naveo je da je tokom više državnih mandata pod njegovom neposrednom odgovornošću bilo više od 600 miliona eura državnog novca, međunarodnih fondova i investicija, bez, kako tvrdi, ijednog pogrešno utrošenog centa.

„Javni funkcioner ima moralnu i zakonsku obavezu da odgovara za svaki državni euro, pa i za ovih 5.029 eura koji su predmet optužbe. Ali, da li je životno, logički i pravno zamislivo da čovjek koji bez ijedne greške upravlja sa više od 600 miliona eura odjednom razvije kriminalni umišljaj da ošteti državu za 5.000 eura kroz šesnaest ugostiteljskih računa? Odgovor je jasan – nije“, kazao je.

Simović je dodao da kao potpredsjednik Vlade tokom četiri godine mandata nije potrošio nijedan euro reprezentacije.

„To jasno dokazuje da trošenje državnog novca nije moj životni stil, niti moj manir, a ponajmanje moj način doživljaja javne funkcije. Ponašao sam se odgovorno, a reprezentaciju u Ministarstvu koristio sam isključivo tamo gdje su nametale potrebe posla“, rekao je.

On je tvrdio da su svi troškovi prijavljivani kroz redovnu administrativnu proceduru, bez prikrivanja ili lažnog prikazivanja, da ih je isplaćivala nadležna služba i da nije bilo upozorenja računovodstva niti primjedbi Državne revizorske institucije.

Posebno je osporio račun preduzeća „Sunside“ na 556,92 eura, tvrdeći da je riječ o falsifikatu koji mu je podmetnut. Kazao je da račun nije fiskalni, da na njemu nema datuma ni njegovog potpisa i da je iznos, prema njegovoj ocjeni, prepravljan.

Simović je naveo i da je 20 svjedoka tokom postupka potvrdilo da su sastanci čije je troškove tužilaštvo označilo kao privatne bili službeni, javljaju Vijesti.

Govoreći o troškovima koji se odnose na njegovu suprugu Ljiljanu, kazao je da je ona na određenim putovanjima bila prisutna kako bi mu pomogla kao prevodilac, što je, prema njegovim riječima, državu koštalo manje nego angažovanje profesionalnog prevodioca.

Na pitanje tužioca zbog čega bivša ministarka Sanja Vlahović nije predložena za svjedokinju, Simović je odgovorio da ona duže vrijeme živi i radi van Crne Gore i da je uključena u postupak poznat kao „Stanovi“.

SDT je optužnim predlogom Simoviću stavio na teret produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, koje navodno obuhvata 16 radnji izvršenja.

Prema optužbi, on je od juna 2017. do avgusta 2020. godine blagajni Ministarstva dostavljao račune za boravke u hotelima i konzumiranje hrane i pića sa suprugom, članovima porodice i drugim bliskim osobama, nakon čega su mu troškovi nadoknađivani u gotovini kao troškovi službene reprezentacije, pišu Vijesti.

Tužilaštvo tvrdi da se nije radilo o izdacima povezanim sa vršenjem službene dužnosti i da je Simović na taj način sebi pribavio imovinsku korist od oko 5.000 eura.