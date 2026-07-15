“Ovom aktivnošću službenici Uprave policije su presjekli još jedan lanac krijumčarenja migranata preko teritorije Crne Gore”, saopštili su iz policije.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Iz Uprave policije (UP) saopštili su da su uhapšeni državljanin Bangladeša R.K. i državljanin Avganistana R.A, koji su, kako se sumnja, krijumčarili migrante iz BiH prema Grčkoj i vršili nasilje nad njima.

Kako se navodi, policijski službenici Sektora granične policije – Regionalnog centra granične policije „Sjever“ su, preduzimajući pojačane mjere nadzora državne granice i pograničnog područja, u skladu sa aktuelnom obavještajnom slikom migracionih kretanja u Crnoj Gori, uhapsili dva strana državljanina.

“Ovom aktivnošću službenici Uprave policije su presjekli još jedan lanac krijumčarenja migranata preko teritorije Crne Gore”, saopštili su iz policije.

Policijski službenici Stanice granične policije Pljevlja su juče, na putnom pravcu Pljevlja – Metaljka, u mjestu Gotovuša, kontrolisali osam osoba koje kod sebe nisu posjedovale identifikaciona dokumenta.

“Naknadnim provjerama utvrđeno je da se radi o državljanima Bangladeša, od kojih su u službenim prostorijama prikupljena obavještenja na zapisnik”, dodaju iz UP.

Kako se navodi, policijski službenici su sprovedenim provjerama, među osobama iz navedene grupe, identifikovali R.K, državljanina Bangladeša, za kojeg se sumnja da je, zajedno sa još jednom osobom, uz novčanu naknadu, organizovao krijumčarenje ove grupe migranata iz Bosne i Hercegovine u pravcu Grčke.

“U cilju pronalaska drugog lica povezanog sa navedenim događajem, policijski službenici su izvršili pretragu terena, kojom prilikom su u mjestu Boljanice pronašli R.A., državljanina Avganistana, za kojeg se takođe sumnja da je povezan sa krijumčarenjem navedene grupe migranata”, saopštili su iz UP.

Iz policije su naveli da je utvrđeno da su krijumčari instrukcije za realizaciju navedenih aktivnosti dobijali od za sada nepoznatih osoba van teritorije Crne Gore, što će biti predmet dalje istrage.

“Prikupljenim obavještenjima i sprovedenim kriminalističkim provjerama došlo se do sumnje da su R.K. i R.A., pored aktivnosti povezanih sa krijumčarenjem migranata, nad ovom grupom lica vršili nasilje, kao i da su prema njima postupali na način kojim su ugrožavali njihovu bezbjednost i ljudsko dostojanstvo”, dodaju iz policije.

Uprava policije, kako su naveli, nastavlja sa odlučnim aktivnostima usmjerenim na suzbijanje organizovanog krijumčarenja migranata, zaštitu migranata od eksploatacije i opasnih oblika krijumčarenja, kao i jačanje bezbjednosti i efikasnog upravljanja državnom granicom kao budućom spoljnom granicom Evropske unije.

“Istovremeno, službenici granične policije nastaviće sa pojačanim nadzorom i zaštitom državne granice i unapređenjem međunarodne saradnje sa ciljem suzbijanja svih oblika prekograničnog kriminala, očuvanja bezbjednosti i ispunjavanja obaveza Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji”, zaključuju u saopštenju.