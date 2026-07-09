Osnovni sud u Podgorici donio je prvostepenu presudu kojom je Vuka Lakićevića oglasio krivim za krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Ovu presudu potvrdio je Viši sud u Bijelom Polju, koji je odlučivao kao drugostepeni sud, prenosi CdM.

Podsjeća se da je Vuk Lakićević, u postupku koji se pred Specijalnim odjeljenjem Višeg suda u Podgorici vodi protiv njega i više drugih optuženih zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, ubistvo u pokušaju i drugih krivičnih djela, tokom suđenja uputio prijetnju predsjednici sudećeg vijeća Vesni Kovačević riječima: „Ti teroristo, pazi se“.

„Ovakav vid ponašanja predstavlja napad ne samo na lični integritet sudije Kovačević kao oštećene, već i na autoritet, nezavisnost i nesmetano funkcionisanje pravosuđa kao jednog od temeljnih stubova vladavine prava. Zbog toga je neophodno kaznenom politikom ukazati na nulti stepen tolerancije prema prijetnjama, zastrašivanju i drugim oblicima pritiska usmjerenim prema sudijama kao i drugim službenim licima koja vrše poslove od javnog značaja, zbog čega se želi poslati nedvosmislena poruka da će svako ko svojim ponašanjem pokuša da ugrozi zakonito, nepristrasno i nezavisno postupanje državnih organa biti odlučno sankcionisano”, navodi Osnovni sud.