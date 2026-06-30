Državljanin Bosne i Hercegovine (BiH) M. P. (27) uhapšen je u Ulcinju nakon prijave o šenlučenju, a pištolj u ilegalnom posjedu koji je koristio je oduzet, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Iz UP su rekli i da se sumnja da je M. P. iz unutrašnjosti kuće ispalio dva hica u vazduh, te da se prije upotrebe pištolja ponašao izrazito agresivno, lomeći stvari i predmete u kući, te da je tom prilikom zadobio povrede po rukama i nogama.

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj su sinoć, postupajući po prijavi da je jedno lice šenlučilo iz vatrenog oružja, preduzeli hitne aktivnosti na sprečavanju posljedica zloupotrebe vatrenog oružja, pronašli osumnjičeno lice i, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, isto lišili slobode", navodi se u saopštenju.

Iz UP su dodali da je dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj sinoć oko 21 čas, od strane građana prijavljeno da su se u naselju Donji Štoj, iz jedne od kuća, začuli pucnji iz vatrenog oružja.

U saopštenju se navodi da je na lice mjesta upućena policijska patrola, koja je u jednoj od ulica zatekla osobu za koju se sumnjalo da je upotrijebila vatreno oružje.

"Lice je identifikovano kao M. P. (27), državljanin Bosne i Hercegovine, koji je u trenutku kontrole imao vidne povrede po tijelu. U cilju potpunog rasvjetljavanja svih okolnosti događaja, policijski službenici su došli do porodične kuće u kojoj navedeno lice boravi, kojom prilikom je jedan od njegovih roditelja policijskim službenicima predao vatreno oružje koje je koristio M. P. – pištolj marke 'Crvena Zastava', kalibra 7,65 mm, sa okvirom u kojem se nalazilo pet komada municije, kao i kesu sa još šest komada pripadajuće municije", ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da je naknadnim provjerama utvrđeno da je M. P. navedeni pištolj držao u ilegalnom posjedu, bez odgovarajuće dokumentacije i dokaza o porijeklu.

"Prikupljenim obavještenjima od više lica zatečenih na mjestu događaja, policijski službenici su došli do saznanja da je M. P., kako se sumnja, iz unutrašnjosti kuće ispalio dva hica u vazduh, te da se prije upotrebe vatrenog oružja ponašao izrazito agresivno, lomeći stvari i predmete u kući, kojom prilikom je zadobio povrede po rukama i nogama. Nakon sprovedenih policijsko-tužilačkih mjera i radnji, M. P. je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija", zaključuje se u saopštenju.

